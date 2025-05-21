Трагедия на строительной площадке в Бленвиле: один человек погиб

Во вторник утром на строительной площадке произошёл смертельный инцидент: обрушение стены привело к гибели одного человека и значительным разрушениям.

Около 11 часов утра одна из стен котлована на бульваре Мишель-Боше, где велись работы по закладке фундамента нового торгового центра, внезапно рухнула внутрь. В этот момент на площадке находились рабочие.

В результате обрушения несколько автомобилей, припаркованных у края котлована, вместе со строительными материалами упали вниз. На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования, однако, к сожалению, один человек скончался.

Фотографии с места происшествия демонстрируют масштаб трагедии: автомобили и обломки оказались на дне глубокого котлована.

Власти начали расследование причин обрушения стены и намерены пересмотреть меры безопасности, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.

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