Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Трагедия на строительной площадке в Бленвиле: один человек погиб

Трагедия на строительной площадке в Бленвиле: один человек погиб

Виктория Христова Май 21, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 39 Просмотров

Во вторник утром на строительной площадке произошёл смертельный инцидент: обрушение стены привело к гибели одного человека и значительным разрушениям.

 

Около 11 часов утра одна из стен котлована на бульваре Мишель-Боше, где велись работы по закладке фундамента нового торгового центра, внезапно рухнула внутрь. В этот момент на площадке находились рабочие.

В результате обрушения несколько автомобилей, припаркованных у края котлована, вместе со строительными материалами упали вниз. На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования, однако, к сожалению, один человек скончался.

Фотографии с места происшествия демонстрируют масштаб трагедии: автомобили и обломки оказались на дне глубокого котлована.

Власти начали расследование причин обрушения стены и намерены пересмотреть меры безопасности, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.

Подписывайтесь на наши YouTube  и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*