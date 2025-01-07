Связь между ростом близорукости у детей и карантинами показали канадские ученые

Исследователи обнаружили связь между увеличением случаев близорукости у детей и периодами карантина.

Согласно данным, опубликованным в Британском журнале офтальмологии 6 января, число детей с миопией значительно возросло во время ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Ученые проанализировали 276 исследований из разных стран и установили, что с 1990 по 2023 год количество близоруких детей увеличилось более чем в три раза, причем особенно резкий рост наблюдался в период карантинов.

Эксперты предполагают, что пандемия могла ускорить ухудшение зрения у молодежи. По прогнозам, к 2050 году более половины детей и подростков (около 740 млн) могут столкнуться с проблемами зрения, если текущие тенденции сохранятся. Врачи связывают это с увеличением времени, проведенного перед экранами, и сокращением прогулок на свежем воздухе.

Лиза Кристиан, заместитель директора Школы оптометрии Университета Ватерлоо, отметила, что пребывание на улице помогает расслабить глаза, в отличие от постоянного фокусирования на близких объектах в помещении. Исследования также показали, что дополнительный час на свежем воздухе в неделю снижает риск развития близорукости у детей на 14%.

В Канаде ситуация с миопией лучше, чем в среднем по миру, но с 2018 года число близоруких детей выросло с 17,5% до 25%. Ученые считают, что рост использования мобильных устройств также способствует этой тенденции.

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