Новый закон: Квебек готов ограничить детский труд

Очевидно, министр переживет, что количество работающих 11-летних квебекцев растет.

Министр труда Квебека обещает в феврале представить законопроект, ограничивающий присутствие детей на рынке труда. Министр Жан Буле подтвердил свои намерения вскоре после получения отчета Консультативного комитета по труду и трудовым ресурсам.

Объединение профсоюзов и ассоциаций работодателей единогласно рекомендует установить общий возраст приема на работу на уровне 14 лет.

Проще говоря, это означает, что молодежь в возрасте 11, 12 или 13 лет больше не сможет работать, за исключением исключений, которые предусмотрены законодательством.

Комитет также рекомендует запретить молодежи в возрасте от 14 до 16 лет работать более 17 часов в неделю, включая выходные, в течение учебного года.

С понедельника по пятницу они смогут работать не более 10 часов. Однако последние два ограничения не будут применяться во время каникул.

Детский труд не только вызывает проблемы со здоровьем и безопасностью (в 2021 году количество несчастных случаев среди детей в возрасте до 16 лет выросло на 36%), но и отсев со школ.

“Основное – это обеспечить, чтобы работа не влияла на академическую карьеру, чтобы она учитывала настойчивость в учебе … Слишком много часов увеличивают процент отсева, – сказал министр. – Мы должны убедиться, что мы не заставляем 12–13-летних работать на кухнях ресторанов или на лесопилках… Мы не можем с этим согласиться”.

Защитники детей уверены, что в законе также должно быть записано, что все правила, касающиеся детского труда, всегда должны толковаться в интересах детей, отдавая приоритет их развитию и успеваемости.