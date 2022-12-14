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Общество Здоровье, медицина Толстяки атакуют: в США нехватка препарата от диабета, поскольку его также используют для похудения

Толстяки атакуют: в США нехватка препарата от диабета, поскольку его также используют для похудения

Olga Fedak Дек 13, 2022 Здоровье, медицина, Новости Америки Оставить комментарий 83 Просмотров

Примерно также Дональд Трамп вызвал дефицит лекарства от волчанки, используя его от COVID-19.

Оземпик, препарат, используемый для лечения диабета 2 типа, чрезвычайно трудно найти в США после того, как некоторые знаменитости и влиятельные лица в социальных сетях разрекламировали его как средство для похудения.

Препарат, также известный как семаглутид, был одобрен в 2017 году Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в основном для лечения диабета. Однако он также показал результаты по снижению веса.

Препарат Ozempic, а также его “брат” Wegovy, также впоследствии были одобрены Министерством здравоохранения Канады.

В последние месяцы известные деятели, такие как Илон Маск, заявили, что используют препараты семаглутида для похудения.

В последние месяцы регулирующие органы США сообщают о нехватке препаратов, однако в Канаде о подобной проблеме пока не слышно.

Ozempic вводят в желудок, бедро или руку один раз в неделю диабетикам 2 типа. Препарат стимулирует выработку собственного инсулина в организме и снижает аппетит.

В некоторых случаях препарат также может быть одобрен для снижения веса, однако он имеет ряд побочных эффектов, включая тошноту, рвоту и расстройство желудочно-кишечного тракта.

В США пациентам без страховки Ozempic обходится в 892 доллара в месяц. В Канаде же он покрывается многими планами частного страхования и некоторыми провинциальными программами по борьбе с наркотиками.

Wegovy, который содержит более высокую дозу семаглутида, обходится американцам примерно в 1300 долларов за 28-дневный запас. Он же был одобрен FDA в 2021 году для лечения ожирения. Канадский журнал Health Technologies сообщает, что годовая стоимость препарата в Канаде составляет примерно 4726 долларов.

Несмотря на его популяризацию, врачи предупреждают, что препарат не предназначен для пожизненной потери веса. Они акцентрируют внимание, что “в большинстве случаев вес возвращается”.

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