Толстяки атакуют: в США нехватка препарата от диабета, поскольку его также используют для похудения

Примерно также Дональд Трамп вызвал дефицит лекарства от волчанки, используя его от COVID-19.

Оземпик, препарат, используемый для лечения диабета 2 типа, чрезвычайно трудно найти в США после того, как некоторые знаменитости и влиятельные лица в социальных сетях разрекламировали его как средство для похудения.

Препарат, также известный как семаглутид, был одобрен в 2017 году Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в основном для лечения диабета. Однако он также показал результаты по снижению веса.

Препарат Ozempic, а также его “брат” Wegovy, также впоследствии были одобрены Министерством здравоохранения Канады.

В последние месяцы известные деятели, такие как Илон Маск, заявили, что используют препараты семаглутида для похудения.

В последние месяцы регулирующие органы США сообщают о нехватке препаратов, однако в Канаде о подобной проблеме пока не слышно.

Ozempic вводят в желудок, бедро или руку один раз в неделю диабетикам 2 типа. Препарат стимулирует выработку собственного инсулина в организме и снижает аппетит.

В некоторых случаях препарат также может быть одобрен для снижения веса, однако он имеет ряд побочных эффектов, включая тошноту, рвоту и расстройство желудочно-кишечного тракта.

В США пациентам без страховки Ozempic обходится в 892 доллара в месяц. В Канаде же он покрывается многими планами частного страхования и некоторыми провинциальными программами по борьбе с наркотиками.

Wegovy, который содержит более высокую дозу семаглутида, обходится американцам примерно в 1300 долларов за 28-дневный запас. Он же был одобрен FDA в 2021 году для лечения ожирения. Канадский журнал Health Technologies сообщает, что годовая стоимость препарата в Канаде составляет примерно 4726 долларов.

Несмотря на его популяризацию, врачи предупреждают, что препарат не предназначен для пожизненной потери веса. Они акцентрируют внимание, что “в большинстве случаев вес возвращается”.