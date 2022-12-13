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недвижимость

Недвижимость: число арендаторов резко возросло

Виктория Христова Дек 13, 2022 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Недвижимость: число арендаторов резко возросло отключены 37 Просмотров

Согласно отчету заместителя главного экономиста Роберта Хога и экономиста Рэйчел Батталья, в 2021 году две трети канадских домохозяйств владели своими домами

Согласно отчету заместителя главного экономиста Роберта Хога и экономиста Рэйчел Батталья, в 2021 году две трети канадских домохозяйств владели своими домами, но число канадских арендаторов росло еще быстрее. Анализ данных переписи показывает, что почти пять миллионов домохозяйств арендовали дома, в которых они жили в прошлом году, по сравнению с 4,1 миллионами домохозяйств десятью годами ранее.

Экономисты утверждают, что миллениалы, родившиеся в период с 1981 по 1996 год, частично способствуют росту арендной платы, потому что их ставки владения недвижимостью ниже, чем у предыдущих поколений в том же возрасте, и потому что они сталкиваются с еще более высокими ценами на недвижимость, чем их предшественники.

Бэби-бумеры, родившиеся в период с 1946 по 1964 год, также играют определенную роль, опережая миллениалов как самую быстрорастущую группу арендаторов за последнее десятилетие. Экономисты прогнозируют, что этот растущий спрос окажет « огромное » давление на жилищный фонд страны и что для удовлетворения этих потребностей потребуются согласованные усилия со стороны политиков, застройщиков и строителей.

 

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в  компании Vendirect за 2021 год!  Ура! 

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Ольга Успенская
Риэлтор с 20-ти летним опытом работы

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