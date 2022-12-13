Недвижимость: число арендаторов резко возросло

Согласно отчету заместителя главного экономиста Роберта Хога и экономиста Рэйчел Батталья, в 2021 году две трети канадских домохозяйств владели своими домами

Согласно отчету заместителя главного экономиста Роберта Хога и экономиста Рэйчел Батталья, в 2021 году две трети канадских домохозяйств владели своими домами, но число канадских арендаторов росло еще быстрее. Анализ данных переписи показывает, что почти пять миллионов домохозяйств арендовали дома, в которых они жили в прошлом году, по сравнению с 4,1 миллионами домохозяйств десятью годами ранее.

Экономисты утверждают, что миллениалы, родившиеся в период с 1981 по 1996 год, частично способствуют росту арендной платы, потому что их ставки владения недвижимостью ниже, чем у предыдущих поколений в том же возрасте, и потому что они сталкиваются с еще более высокими ценами на недвижимость, чем их предшественники.

Бэби-бумеры, родившиеся в период с 1946 по 1964 год, также играют определенную роль, опережая миллениалов как самую быстрорастущую группу арендаторов за последнее десятилетие. Экономисты прогнозируют, что этот растущий спрос окажет « огромное » давление на жилищный фонд страны и что для удовлетворения этих потребностей потребуются согласованные усилия со стороны политиков, застройщиков и строителей.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы