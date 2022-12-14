В Канаде в спортивных парах и танцах теперь могут выступать фигуристы одного пола

Федерация фигурного катания на коньках Канады (Skate Canada) официально обновила определение «команда» для спортсменов, выступающих в парном катании и танцах на льду

Федерация фигурного катания на коньках Канады (Skate Canada) официально обновила определение «команда» для спортсменов, выступающих в парном катании и танцах на льду. Если ранее команда должна была состоять из одного мужчины и одной женщины, теперь – из двух фигуристов. Новшество, исключающее дискриминацию по признаку гендерной идентичности, будет применено исключительно к внутренним соревнованиям. Турниры под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) по-прежнему будут проводиться в соответствии с правилами ISU.

«В танцах и парах было необходимо изменить определение команды с мужчины и женщины на просто двух человек, катающихся вместе, как бы они себя ни идентифицировали. Многие коллеги и я настаивали на этом изменении и рады, что Skate Canada пошла на то, чтобы сделать катание более доступным. Наше ремесло — это смесь атлетизма и искусства, благодаря чему, в отличие от любого другого вида, у нас есть уникальная возможность для равных условий, независимо от того, как люди идентифицируют себя. Это изменение во многом подтолкнёт спорт вперёд благодаря созданию новых интересных программ спортсменов, которые теперь могут выступать вместе», — приводит слова трёхкратного олимпийского чемпиона и тренера Скотта Мойра Skate Canada.

Теперь партнеры в Канаде официально будут называться «фигурист А» и «фигурист В». Термины «поднимающий партнер» и «поднимаемый партнер», «следовать» и «вести» могут использоваться для дифференциации каждого спортсмена — написано на сайте.

При всей спорности и очевидных мыслях про загнивающий Запад, которые приходят на ум, решение можно объяснить. Во-первых, в фигурном катании уже были однополые пары. И даже на официальных соревнованиях. Правда, почти 120 лет назад. На чемпионате Европы 1900 года в Берлине были как минимум четыре различных вида соревнований среди мужчин (три — среди взрослых и одни — среди юниоров) и два вида парных соревнований. Первое было понятным и всем привычным — выступали дуэты мужчин и женщин. А вот еще один вид был для однополых пар. Причем только для мужских, женские дуэты не подразумевались. Чемпионами тогда стали братья Ойлер — Карл и Густав. Именно в честь Густава назван один из семи прыжков в фигурном катании.

Мужские пары есть в теннисе, бадминтоне, дартсе. Чем фигурное катание хуже? Только наличием контакта между партнерами? Вопрос, правда, остается — будет ли у однополых пар преимущество? По идее мужчины все же делают больше четверных, а значит, в параллельных прыжках все-таки имеют преимущество над парой, где парень и девушка, и уж тем более над двумя женщинами. А вот выброс и поддержку мужчинам, может, даже будет сделать сложнее. Со временем возможно их выделять в отдельные виды, как раз по подобию с теннисом и бадминтоном. Это позволит разыгрывать больше медалей на Олимпиадах. Спустя 130 лет история вернулась в начало спирали. Правда, пока Канада — пионеры. Определение команды как двух фигуристов применимо только к внутренним соревнованиям Skate Canada.