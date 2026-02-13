Новый кондоминиум — роскошь? Покупатели в Монреале массово переходят на «вторичку»

Рост стоимости строительства, налоги на новое жильё и рекордные цены на недавно построенные квартиры всё заметнее меняют поведение покупателей в Монреале. Всё больше людей отказываются от новостроек и обращаются к рынку подержанных кондоминиумов.

Данные Канадской ипотечной и жилищной корпорации (SCHL) подтверждают эту тенденцию: в Большом Монреале новый кондоминиум может стоить на 30 % дороже сопоставимого объекта, построенного всего несколько лет назад.

По словам риелтора Яника Парана, этот ценовой разрыв ощущается на практике постоянно.

«Мы видим, что новостройки часто не находят покупателя или продаются значительно медленнее. Сделки занимают больше времени», — отметил он в эфире LCN.

Высокая итоговая цена новых проектов, по его словам, неудивительна: выросли затраты на строительные материалы, подорожала рабочая сила, увеличились издержки застройщиков. К тому же новые квартиры облагаются налогами, в отличие от большинства объектов на вторичном рынке — и это становится решающим фактором для многих покупателей.

«Очень часто люди просто переключаются на вторичный рынок, потому что новое жильё становится недоступным», — резюмирует брокер.

Для тех, кто уже не может позволить себе отдельно стоящий дом, кондоминиум остаётся более реалистичной альтернативой. Спрос при этом остаётся высоким: Монреаль по-прежнему остаётся активным рынком покупателей, даже несмотря на то, что за последние два года было запущено крайне мало новых проектов.

В результате конкуренция концентрируется именно на рынке подержанных квартир.

Паран приводит свежий пример:

«На прошлой неделе в районе Виллере мы подали предложение о покупке кондоминиума для клиента. На тот же объект поступило 11 предложений, за выходные его посетили около сорока потенциальных покупателей. И в итоге возникла ситуация с торгами на повышение — почти как в сегменте индивидуальных домов».

По его словам, всё, что «качественное, привлекательное и уже готовое к проживанию», вызывает настоящий ажиотаж.

Таким образом, рынок меняется: новостройки дорожают и замедляются, а вторичный сегмент, напротив, становится ареной ожесточённой конкуренции. И пока стоимость строительства и налогообложение остаются на нынешнем уровне, эта тенденция, вероятно, сохранится.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость?

Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG