Расширение библиотеки в Вильрей угрожает бейсбольному полю в Монреале

Планы по расширению библиотеки Каролин-Досон в районе Вильрей–Сент-Мишель–Парк-Расшибация ставят под угрозу местное бейсбольное поле в парке Ле-Превор, которое служит домом для детских лиг. Родители и тренеры выражают обеспокоенность, особенно на фоне рекордного роста числа девочек, записавшихся в спорт.

Команда «Девчонки лета» (The Jackies) из Jarry Baseball Association базируется в парке на улице Кристоф-Коломб. Игрок Адель Кальфа ценит бейсбол за социальный аспект: «Новые друзья, командная игра». Организатор Максим Броссар отмечает взрывной рост: с одной-двух женских команд до восьми в этом году — всего 106 девочек.

Реконструкция парка запланирована на 2028 год: исчезнут бейсбольное поле, футбольная площадка и детская зона. Город хочет построить библиотеку и сад поэзии. Родительница Николь Леру настаивает на компромиссе: «Можно сохранить бейсбольное поле и создать парк созерцания — места хватит».

Город в ответном письме CTV News подчеркивает необходимость комплексного использования пространств. Близлежащие парки Вильрей и де-Норманвиль тоже имеют поля, второе планируют обновить. Однако Броссар предупреждает: «Мы уже на пределе мощностей». Родители опасаются сокращения тренировок и матчей в районе, что ударит по активности детей: «Они не на телефонах», — говорит Валери Эбер.

Семьи давно просят город о сосуществовании проектов, но ответа нет. Адель Куйяр добавляет: «Люблю читать, но бейсбол — это моя страсть». Без поля, по словам Броссара, рост спорта остановится.

Для монреальцев, где бейсболь — часть локальной культуры, особенно для девочек из Вильрея, это вопрос баланса между образованием и спортом. Кампания родителей может повлиять на планы мэрии перед выборами.

