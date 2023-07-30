Новый командующий NORAD согласился быть жестким с Канадой

Жесткую позицию по отношению к Канаде в вопросе затрат на оборону согласился занять генерал-лейтенант Грегори Гийо на слушаниях в сенате США по поводу своего назначения главой Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Жесткую позицию по отношению к Канаде в вопросе затрат на оборону согласился занять генерал-лейтенант Грегори Гийо на слушаниях в сенате США по поводу своего назначения главой Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Недовольство американских сенаторов и, в частности, сенатора от штата Аляска Дэна Салливана, вызвали относительно скромные затраты Канады на оборону, существенно меньшие оговоренного в рамках НАТО порога в виде 2% ВВП. Салливан задал Гийо прямой вопрос: «Можете ли вы поручить нам провести эти жесткие разговоры с вашими канадскими коллегами?»

«Да, сенатор, вы можете рассчитывать на то, что я это сделаю», — ответил генерал. Перед этим Салливан выразил надежду, что канадцы наблюдают за слушаниями в сенате. Ранее он критиковал Канаду и даже зачитывал в сенате США редакторскую статью Wall Street Journal, в которой канадцы названы «военными безбилетниками».

В настоящее время Канада по затратам на оборону находится на одном из самых низких мест в рейтинге в НАТО. Ее затраты на оборону равнялись 1,29% ВВП в 2022 году. С другой стороны, Канада является одной из самых богатых стран альянса и в абсолютных величинах ее траты являются одними из самых больших.

США настаивают на ускоренном росте затрат Канады на оборону. В частности, в Вашингтоне озабочены прикрытием с помощью радаров северного направления. В Канаде оправдываются, что модернизация NORAD не может идти быстро из-за использования новых технологий, на что им резонно отвечают, что новых технологий там менее чем на пятую часть всех расходов.

Особое беспокойство Вашингтона вызывает прогресс России и Китая в области гиперзвуковых ракет.

«Наши противники растут очень быстрыми темпами», — отметил Гийо.

Грегори Гийо назначен на пост командующего NORAD президентом США Джо Байденом, однако не может вступить в должность без одобрения сената США. Между тем этого одобрения пока не произошло.