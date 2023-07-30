Банк Канады старается не повышать ставки слишком сильно

Банк Канады заявляет, что не намерен повышать процентные ставки больше, чем необходимо, поскольку члены его совета директоров осведомлены о рисках, связанных со слишком большим повышением.

Банк Канады заявляет, что не намерен повышать процентные ставки больше, чем необходимо, поскольку члены его совета директоров осведомлены о рисках, связанных со слишком большим повышением.

Центральный банк опубликовал в среду резюме обсуждений, предшествовавших его решению от 12 июля, в соответствии с которым он снова повысил свою ключевую процентную ставку, поскольку экономика оказалась более здоровой, чем ожидалось.

Таким образом, Центральный банк повысил свою ключевую ставку на четверть процентного пункта, доведя ее до 5,00%, самого высокого уровня с 2001 года.

Согласно резюме, совет директоров рассмотрел вопрос о том, Просто ли повышению ставок требуется больше времени, чтобы повлиять на экономику, или же процентные ставки выросли недостаточно, чтобы замедлить экономику и замедлить инфляцию.

« Если денежно-кредитная политика не была достаточно жесткой, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в разумные сроки, ставки, возможно, придется снова поднять позже. Если бы денежно-кредитной политике потребовалось больше времени для принятия мер только потому, что последствия номинального ужесточения только начали сказываться на общем потреблении, слишком сильное ужесточение могло бы усложнить экономические условия больше, чем необходимо», – говорится в резюме.

В конечном счете, лица, принимающие решения в банке, пришли к выводу, что оба фактора частично присутствуют, но затраты, связанные со слишком долгим ожиданием повышения ставок, перевешивают выгоды.

Годовая инфляция в Канаде значительно замедлилась с прошлого лета, достигнув 2,8 % в июне. Это находится в пределах целевого диапазона Центрального банка, который составляет от 1,0% до 3,0%.

Но Банк Канады по-прежнему обеспокоен ростом цен, поскольку базовый показатель инфляции, который не учитывает наиболее изменчивые цены, остается высоким.

Центральный банк также ожидает, что возврат к инфляции в 2% займет больше времени, чем он ожидал ранее. Новые прогнозы, опубликованные ранее в этом месяце, показывают, что инфляция, как ожидается, составит около 3% в течение следующего года, а затем неуклонно снизится до 2% к середине 2025 года.

В документе подтверждается, что Банк Канады намерен принимать свои будущие решения по ставкам « по одному», опираясь на имеющиеся в его распоряжении экономические данные.

Следующее решение Центрального банка по процентным ставкам ожидается 6 сентября.

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