В Канаде обнаружили тысячелетний кедр

Огромный красный кедр возрастом, вероятно, старше тысячи лет был обнаружен в Канаде согласно Canada’s National Observer.

Огромный красный кедр возрастом, вероятно, старше тысячи лет был обнаружен в Канаде согласно Canada’s National Observer.

Обнаруженное дерево, растущее в районе пролива Клейокот на острове Ванкувер, достигает 46 метров в высоту и около пяти метров в ширину у основания. Это шестой по величине красный кедр в Канаде, согласно реестру больших деревьев Британской Колумбии.

Коренной народ ахусахт, которому было известно о существовании этого дерева, решил поделиться этой информацией в надежде, что это будет способствовать защите старовозрастных лесов Британской Колумбии.

«Нам нужно сделать больше для защиты этих типов лесов, потому что их остается всё меньше и меньше», — прокомментировал это решение представитель народа ахусахт Тайсон Атлео.

Отмечается, что найденный кедр имеет необычное строение, его ствол расширяется, а не сужается кверху.

Напомним, одним из самых крупных и долгоживущих деревьев является секвойя, которая достигает высоты более 100 метров, а возраст может превышать тысячу лет.