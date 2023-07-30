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Новости В Канаде обнаружили тысячелетний кедр
Фото: pro-dachnikov.com

В Канаде обнаружили тысячелетний кедр

Виктория Христова Июл 30, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде обнаружили тысячелетний кедр отключены 102 Просмотров

Огромный красный кедр возрастом, вероятно, старше тысячи лет был обнаружен в Канаде согласно Canada’s National Observer.

Огромный красный кедр возрастом, вероятно, старше тысячи лет был обнаружен в Канаде согласно Canada’s National Observer.

Обнаруженное дерево, растущее в районе пролива Клейокот на острове Ванкувер, достигает 46 метров в высоту и около пяти метров в ширину у основания. Это шестой по величине красный кедр в Канаде, согласно реестру больших деревьев Британской Колумбии.

Коренной народ ахусахт, которому было известно о существовании этого дерева, решил поделиться этой информацией в надежде, что это будет способствовать защите старовозрастных лесов Британской Колумбии.

«Нам нужно сделать больше для защиты этих типов лесов, потому что их остается всё меньше и меньше», — прокомментировал это решение представитель народа ахусахт Тайсон Атлео.

Отмечается, что найденный кедр имеет необычное строение, его ствол расширяется, а не сужается кверху.

Напомним, одним из самых крупных и долгоживущих деревьев является секвойя, которая достигает высоты более 100 метров, а возраст может превышать тысячу лет.

 

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