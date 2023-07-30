Канадские портовые рабочие отвергли посредничество ассоциации работодателей

Портовые рабочие отклонили предложенную сделку, предложив компаниям-работодателям договариваться с ними напрямую, а не через Ассоциацию работодателей морской отрасли Британской Колумбии (BCMEA).

Портовые рабочие отклонили предложенную сделку, предложив компаниям-работодателям договариваться с ними напрямую, а не через Ассоциацию работодателей морской отрасли Британской Колумбии (BCMEA).

О решении портовых рабочих заявил президент Международного союза береговых и складских предприятий Канады (ILWU) Роб Эштон в письме, опубликованном на сайте профсоюза.

В BCMEA выразили разочарование сорвавшейся сделкой, охарактеризовав предложение как «хорошее». Сделка подразумевала повышение заработной платы на 19,2%, премию в размере $1,48 за отработанный час, выплачиваемый каждому работнику, и увеличение на 18,5% единовременной выплаты при выходе на пенсию в связи с модернизацией и механизацией. Сделка должна была действовать четыре года.

Благодаря предложенной сделке, была приостановлена забастовка рабочих, длившаяся 13 дней и оказавшая существенное воздействие на экономику Канады. Некоторые эксперты даже возлагают на бастующих часть ответственности за замедление роста экономики Канады во втором квартале 2023 года.

Отвергнув сделку, профсоюз попытался возобновить забастовку, однако это пока не было сделано. Отмечается, что существует риск того, что может быть принят закон, обязывающий рабочих вернуться к своим рабочим местам, если переговоры зайдут в тупик.