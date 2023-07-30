Монреальский парк Frédéric-Back через три года станет самым большим парком в городе

Продолжаются работы по расширению парка Frédéric Back на месте бывшего карьера и на месте бывшей городской свалки.

Парк Фредерик Бэк – монреальский городской парк. Он находится внутри экологического комплекса Сент-Мишель в районе Виллере-Сент-Мишель-Парк-Экстеншион. Он расположен на территории площадью 192 гектара, которая изначально была известняковым карьером в течение десятков лет, а затем городской свалкой.

Сегодня это место превращено в зелёную зону, открытую для всех. Здесь можно заниматься различными видами активности на открытом воздухе, такими как бег, велосипедный спорт, лыжный спорт. Можно наблюдать за птицами, насекомыми, малыми животными и звездами. Вы можете прогуляться по пешеходным дорожкам. В парке регулярно организуются различные культурные, спортивные и семейные мероприятия. Здесь же организованы кружки для детей и разные группы интересов для взрослых.

В парке ведутся работы по его расширению, и к 2026 году он станет самым большим парком на территории острова Монреаль. К тому же, это один из самых амбициозных проектов в Северной Америке по превращению загрязнённых мест в чистые экологические районе.

Парк назван в честь Фредерика Бэка, известного канадского художника, иллюстратора, кинорежиссёра и активиста экологического движения.

Парк расположен по адресу 2345 Rue Jarry Est Montréal, QC H1Z 4P3. Он открыт с 6:00 до 0:00 каждый день. Вход бесплатный. На территории парка есть стоянка для автомобилей, фонтан с питьевой водой, туалеты и зоны для пикника. К тому же, парк доступен для людей с ограниченными возможностями.

До территории парка и Complexe environnemental de Saint-Michel можно доехать на автобусе или на метро. Вот некоторые варианты:

Автобусы: 10, 193, 460, 94.

Метро: ближайшая станция к парку Frédéric-Back – это синяя линия, станция Saint-Michel. Оттуда вы можно прогуляться пешком (но это займёт около 20 минут) или сесть на автобус 193.