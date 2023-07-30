Правительство Канады пытается избавиться от миллионов тестов на COVID-19

Избавиться от 39 млн ненужных экспресс-тестов на COVID-19, не выбрасывая их в мусорное ведро, пытается правительство Канады, 29 июля передает CTV News со ссылкой на содержание внутренней записки министерства.

Избавиться от 39 млн ненужных экспресс-тестов на COVID-19, не выбрасывая их в мусорное ведро, пытается правительство Канады, 29 июля передает CTV News со ссылкой на содержание внутренней записки министерства.

Экспресс-тесты были быстро скуплены правительством в конце 2021 года, когда распространение получил штамм «Омикрон». Теперь правительство не знает, что с ними делать.

«Учитывая объемы тестов в работе и проблему отчуждения такого количества в течение ограниченного периода времени, ожидается, что потребуется утилизация тестов с истекшим сроком годности», — говорится в записке, адресованной замминистра здравоохранения.

Отмечается, что с начала эпидемии правительство потратило на экспресс-тесты примерно $5 млрд. С наступлением штамма «Омикрон», правительство стало делать запасы тестов на случай большого числа инфицирований. Однако этого не случилось.

По состоянию на 21 марта, у правительства был запас в 93 млн тестов. К 25 июля запас составлял 90 млн. В настоящее время число тестов на руках у федерального правительства и провинций таково, что можно провести по восемь тестов каждому канадцу. Министерство здравоохранения Канады планирует оставить в резерве 55 млн тестов, а 39 млн не нужны.

При этом возникают сложности со сбытом этих тестов, так как обычный срок хранения тестов составляет один или два года. «На практике предложение тестов со сроком годности от восьми до 12 месяцев может представлять проблемы», — отмечается в записке. Предлагалось отправить тесты за границу, в те страны, которые в них нуждаются, либо вернуть тесты производителям, доплатив за это. Однако пока не было сделано ни того, ни другого.

В записке говорится, что некоторые тесты будут переданы некоммерческим и другим организациям в подарок через механизм GCDonate. Часть пойдет в государственные ведомства для тестирования сотрудников.

«Правительство Канады также активно взаимодействует со Всемирной организацией здравоохранения, Канадским Красным Крестом, другими неправительственными организациями и частными фондами, чтобы лучше понять глобальный спрос и изучить возможности международных пожертвований», — говорится в записке. Отмечается, что утилизация будет рассматриваться только после исчерпания других возможностей, а тесты уже нельзя будет раздавать.