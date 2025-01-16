Америка угрожает канадскому нефтяному сектору: возможное снижение цен на 15%

Канадские энергетические компании теряют свои позиции на рынке из-за растущих опасений по поводу введения тарифов со стороны США.

Недавние высказывания избранного президента Дональда Трампа о 25-процентных пошлинах на товары из Канады вызвали тревогу среди инвесторов. После встречи премьер-министра Альберты Даниэля Смит с Трампом, на которой не было получено никакой гарантии об исключении нефтяной отрасли из новых пошлин, рынки отреагировали негативно. Индекс 43 канадских энергетических компаний упал на 1,4%, а цены на местную тяжелую нефть начали снижаться.

Аналитики подчеркивают, что значительная часть экспортируемого канадского нефти используется нефтеперерабатывающими заводами в США, особенно в Среднем Западе. Это делает внедрение тарифов потенциально опасным для канадских нефтяников.

Некоторые эксперты считают, что риски, связанные с тарифами, все еще недооценены в акциях канадских нефтяных компаний, прогнозируя возможное снижение до 12%. Также предполагается, что цены на продукцию могут упасть на 15%, а тарифы будут действовать в течение года.

В ответ Канада обещает ввести ответные меры на импорт унитазов, раковин и апельсинового сока из США, что может еще больше обострить торговую войну.

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