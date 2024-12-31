Хотите купить дом? Воспользуйтесь Безналоговым сберегательным счетом CELIAPP !

Экономьте на налогах: почему (и как) открыть CELIAPP до 31 декабря 2024 г.
По мере приближения конца года остается всего несколько дней, чтобы воспользоваться множеством налоговых стратегий. Если вы планируете купить недвижимость в ближайшие годы, сейчас самое время открыть CELIAPP. Мы объясняем вам, что это такое и как это работает.
Что такое CELIAPP?
Запущенный в 2023 году федеральным правительством Безналоговый сберегательный счет для тех, кто впервые покупает жилье (CELIAPP), позволяет канадцам в возрасте от 18 до 71 года откладывать деньги на покупку первой недвижимости.
Обратите внимание: вы не можете в год открытия CELIAPP уже владеть своей собственным жильем, ни в течение четырех предыдущих лет. Вы также не можете иметь в качестве основного места жительства недвижимость, которой владел ваш супруг в течение того же периода.
Как работает CELIAPP?
Каждый год вы можете вносить до 8 000$в программу CELIAPP, но не более 40 000$ за всю жизнь.
Убедитесь, что вы не превышаете лимиты взносов, иначе вам придется платить налог с суммы превышения.
Чтобы открыть его, обратитесь в любой банк.
Также возможно перевести деньги, накопленные на вашем Пенсионном фонде RRSP, в CELIAPP без немедленных налоговых последствий – при условии, что это прямой перевод и вы соблюдаете лимиты взносов. Для этого вам необходимо обратиться в финансовые учреждения, в которых вы держите эти счета.
Каковы преимущества?
Как и в случае с Пенсионным фондом RRSP, суммы, которые вы инвестируете в CELIAPP, не подлежат налогообложению.
Однако 8000$ в год начинают накапливаться только с года открытия CELIAPP, в отличие от RRSP и TFSA. Поэтому лучше сделать это раньше, чем позже, чтобы иметь возможность быстро накопить суммы.
Как и в случае с TFSA, суммы, которые вы снимаете со своего CELIAPP, когда приходит время приобретать недвижимость, не добавляются к вашему налогооблагаемому доходу.
И, как и другие сберегательные счета, зарегистрированные или нет, CELIAPP — это инструмент, который позволяет вам приумножать свои деньги, используя соответствующие инвестиции. Доходы, которые вы получаете от них, также защищены от налогов.
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.
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