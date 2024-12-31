Теплая погода в Монреале влияет на некоторые зимние мероприятия

В конце года установилась теплая погода, что сказывается на активном отдыхе на свежем воздухе, а из—за низких температур поиск развлечений для всей семьи может быть затруднен, а иногда и опасен.

Недавно открытый крытый ледовый каток с охлаждением на Доусон-авеню в Дорвале – единственное место в городе, где можно поиграть в теплые дни.

“Это часть наших размышлений о том, как бороться с изменением климата. По крайней мере, теперь у нас есть один каток, который будет открыт”, – сказал мэр Дорваля Марк Дорси.

Одна семья, передающая шайбу по кругу, говорит, что другие зимние виды спорта для них в эти дни недоступны.

“Обычно, когда у нас здесь выпадает больше снега, мы катаемся на лыжах и тому подобное. Но в дождь, я имею в виду, что, кроме кинотеатра, хорошим вариантом будет выйти на улицу — прямо здесь есть каток”, – сказал один из местных жителей.

В понедельник в Монреале было +11 градусов, а во вторник прогнозируется +4 градуса.

Прямо рядом с этим катком, рядом с ареной Эдгара Руло, есть новая горка для катания на санях, но в понедельник она была полностью зеленой.

“Если у нас не будет снега, что еще мы можем сделать? Мы можем купить снежную пушку. И это в 2025 году. Просто сейчас еще слишком рано. Я бы сказал, что бригады приедут в середине января, и это будет в будущем и для многих других городов”, – сказал мэр.

Один из местных жителей говорит, что это хорошая идея.

“Снежная пушка? Катание на санях… это одни из лучших воспоминаний, – сказал он.

Рейнальд Хокинс, исполнительный директор квебекского отделения Общества спасения жизни, говорит, что в среднем семь жителей Квебека проваливаются под лед каждую зиму.

“Большинство случаев, когда люди тонут зимой в провинции Квебек, чаще всего происходят на снегоходах и вездеходах повышенной проходимости, а также из-за того, что люди не соблюдают эти меры безопасности”, – сказал он.

Он говорит, что любая ледяная поверхность толщиной менее 10 сантиметров опасна. Хокинс советует звонить в 911, если вы увидите, что кто-то провалился под лед, и пытаться вытащить его, держась на расстоянии.

“Используйте хоккейную клюшку, пальто, дерево, что-нибудь, чтобы протянуть руку помощи пострадавшему, и попросите пострадавшего схватить это”, – сказал он.

Он добавляет, что, если вы проваливаетесь под лед, высовывайте верхнюю часть тела и скользите или ползите в безопасное место.

“Когда вы сможете выставить руки наружу, отталкивайтесь ногами, как на уроках плавания, и старайтесь выставлять верхнюю часть тела наружу”, – сказал он.

Дорет говорит, что существует множество безопасных развлечений, которые помогут заполнить праздничный период даже при умеренных температурах.

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