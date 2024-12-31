История Нового года: где впервые начали отмечать этот праздник и как Новый год попал к нам!

Своими корнями Новый год уходит в самую древность. Праздники в честь завершения старого года устраивались еще в Древней Месопотамии и Египте. Однако ученым неизвестно, насколько важными были эти праздники для шумеров и египтян.

Символ Нового года – ель была возведена в этот ранг древними кельтами. Правда украшали ель не игрушками, а внутренностями убитых животных, так как кельты были язычниками. Но с ходом развития общества на ёлку стали вешать фрукты и игрушки. Так зародилась традиция украшать ёлку.

А кто первым начал отмечать Новый год 1 января? Древние римляне! Правило отмечать Новый год именно 1 января ввел Юлий Цезарь, который создал новый календарь, из-за чего праздник и переместился на 1 января (до Цезаря Новый год в Риме отмечали 1 марта). Стоит отметить, что праздник в честь завершения года в Риме называли Сатурналием в честь римского бога Сатурна. Во время Сатурналия никто не работал, а рабы на некоторое время становились равными своим хозяевам и все дарили друг другу подарки.

А что в России? Ученым не удалось установить как и когда в Древней дохристианской Руси праздновалось наступление нового года. После принятия христианства по Византийскому календарю Новый год на Руси стали отмечать 1 марта, а с 1492 года – 1 сентября.

1 января Новый год в России стали отмечать только при Петре 1, который перевел Россию на новое летоисчисление от Рождества Христова. Также Петр 1 ввел обычай украшать дома еловыми ветками.

“А в знак того доброго начинания и нового столетнего века, в царствующем граде Москве после должного благодарения к Богу и молебного пения в церкви, и кому случится и в дому своем, по большим и проезжим знатным улицам, знатным людям, и у домов нарочитых духовного и мирского чину, перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых, против образцов, каковы сделаны на Гостине дворе и у нижней аптеки, или кому как удобнее и пристойнее, смотря по месту и воротам, учинить возможно, а людям скудным комуждо хотя по древцу или ветви на вороты, или над хороминою своею поставить, и чтоб то поспело ныне будущего генваря к 1 числу сего года, а стоять тому украшению генваря по 7 день того ж 1700 года”. Указ «О праздновании Нового года», 1699 год.

Также именно Петр 1 ввел традицию устраивать народные гуляния на Новый год. Царь предписывал запускать фейерверки и взрывать петарды.

Однако после смерти Петра 1 традиция громко и всем городом отмечать Новый год сойдет на нет. Этот праздник останется только в домах знати и в императорском дворце. А при Екатерине 2 появится традиция дарить подарки на Новый год и накрывать стол. Другие атрибуты Нового года (открытки, елочные игрушки, шампанское) появятся только в 19 веке. А в 1852 году в Петербурге будет установлена первая публичная ёлка.

Затем Новый год ждали испытания. Пришедшие к власти большевики запретили отмечать Новый год, как буржуазный пережиток. Люди стали отмечать Новый год тайно, у себя на кухни. Так появилась традиция домашнего Нового года.

Новый год вернули только в 1935 году. А выходным днем 1 января стало только в 1948 году. Именно в советское время появились такие атрибуты Нового года, как салат “Оливье”, “Селедка под шубой” и мандарины. С 1954 года в Кремле стали проводить ежегодную Новогоднюю ёлку для ребятишек со всей страны, а в 1970-х Брежнев начал выступать с новогодним обращением.

А сегодня – это праздник, без которого мы не представляем себе жизни!

С Новым вас годом!

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