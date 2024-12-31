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Новости Отделения неотложной помощи в Квебеке снова начнут заполняться после праздников

Отделения неотложной помощи в Квебеке снова начнут заполняться после праздников

Степан Артемьевский Дек 31, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Отделения неотложной помощи в Квебеке снова начнут заполняться после праздников отключены 1 Просмотров

После небольшого затишья перед Рождеством число пациентов, нуждающихся в неотложной помощи, в больницах Квебека снова растет.

 

На несколько дней количество заполненных коек было ниже 100 процентов, но сейчас снова превысило 120 процентов.

Согласно данным, представленным на веб-сайте Index Santé, по состоянию на 10 часов утра в понедельник, в целом по провинции уровень загруженности носилок составлял 121 процент. Этот показатель растет с Рождества, когда 26 декабря он составлял 87%, 27 декабря – 99%, 28 декабря – 103% и 29 декабря – 109%.

В понедельник утром в Шодьер-Аппалачах, Лаурентиде и Ланаудьере, Лавале, Мориси и Сентр-дю-Квебеке, Монтержи, Монреале и Отуа количество заполненных мест превысило 100 процентов.

Что касается Абитиби-Темискаменге, Нижнего Сен-Лорана, Национальной столицы, Эстри, Гаспези-Иль-де-ла-Мадлен и Сагеней-Лак-Сен-Жан, то уровень занятости в регионе по-прежнему был ниже 100 процентов, хотя некоторые отделения неотложной помощи превысили свои возможности.

Увеличение заполняемости отделений неотложной помощи больниц является обычным явлением почти каждый год после Рождества, поскольку массовые мероприятия, проводимые в праздничные дни, помимо прочего, приводят к увеличению циркуляции вирусов.

“22, 23, 24 и 25 [декабря] люди стараются остаться со своими семьями и [перетерпеть] свои проблемы на некоторое время”, – сказала Одри-Энн Туркотт Бруссо, глава отдела CIUSSS de l’Estrie – CHUS, в недавнем интервью Канадской прессе.

“То, что мы наблюдаем после этого, – это оживление потока пациентов, когда пациенты иногда немного откладывают свою консультацию, пытаясь продлить ее, чтобы им не пришлось проводить Рождество в больнице. Мы принимаем пациентов такого типа в период между Рождеством и Новым годом”, – сказал врач скорой помощи больниц Флеримон и Отель-Дье.

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