Новогоднее поздравление Генерального Консульства России в Монреале

Уважаемые соотечественники, дорогие друзья!

От всей души поздравляем с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым!

Пусть 2025 год принесет вашим семьям счастье, здоровье и благополучие, наполнит каждый день душевным теплом, радостью, любовью к близким.

Уходящий год был непростым для нашей страны, но Россия с честью и упорством продолжала отстаивать свое достойное место на мировой политической арене. Испытания делают нас сильнее и приближают к неизбежной победе над нацизмом и неофашизмом. Благодарим Вас, дорогие соотечественники, за Ваш непоколебимый патриотизм, поддержку и желаем самого доброго в Наступающем году!

С глубоким уважением,

Генконсульство России в Монреале

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