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Их дома больше ничего не будут стоить!

Olga Ouspenski Окт 23, 2024 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Их дома больше ничего не будут стоить! отключены 1 Просмотров

Домовладельцы, которые никогда не были затоплены, испытывают беспокойство и тревогу с тех пор, как была выпущена новая карта зон затопления в районе Большого Монреаля, согласно которой они теперь живут в зоне « повышенного риска ». Они обращаются к правительству за финансовой помощью, чтобы переселиться или получить защиту от наводнений.

Дом Поля Дюмулена в Водрей-Дорионе никогда не был затоплен, даже во время исторических наводнений на озере Де Монтань в 2017 и 2019 годах.

Но с этого момента он считается находящимся в зоне затопления с « умеренным » риском. результат : на него будут распространяться серьезные ограничения со стороны правительства Квебека.

« Например, если бы мой дом сгорел, я не знаю, имею ли я право заново отстроить его здесь», – подчеркивает г-н Дюмулен, который также является муниципальным советником более 30 лет. « Улица позади моего дома еще хуже, они находятся в красной зоне повышенного риска”,-отмечает он.

В Водрей-Дорионе почти 2000 зданий в настоящее время находятся в зоне затопления, согласно новой картографии, составленной министерством окружающей среды. Это увеличение на 700 %, сетует мэр города Ги Пилон, который отмечает, что изменения касаются, в частности, школ, домов престарелых и очистных сооружений.

« Люди, которые пострадали, находятся в панике”,-говорит он. Если они больше не смогут застраховать свои дома, у них больше не будет ипотечного кредита, соответственно ремонт невозможен, значит в будущем их дома больше ничего не будут стоить, потому что их невозможно будет продать».

Проблема в том, что большинство людей, недавно оказавшихся в зоне затопления, еще не знают об изменениях.

Столичное сообщество Монреаля( CMM), объединяющее 82 города в большом Монреальском регионе, две недели назад решило выпустить свои собственные карты, разработанные на основе критериев, установленных министерством окружающей среды, для информирования своих граждан.

« Мы пытались убедить правительство в том, что для того, чтобы консультироваться с населением по поводу нормативных актов, необходимо, чтобы люди знали, находятся ли они в зоне затопления, имея доступ к картам», – сказал Николя Милот, директор по экологическому переходу и инновациям. в прошлый четверг, на собрании, в котором приняли участие более 200 человек в Пьерфоне.

Несколько обеспокоенных граждан задали вопросы о последствиях новых правил.

« Мой дом сейчас находится в желтом секторе, в то время как я никогда не был затоплен. Можем ли мы это оспорить ? » – спросил Роберт Санче.

« Наш дом – это наш Пенсионный фонд. Будет ли какая-либо финансовая помощь от правительства, чтобы компенсировать потерю стоимости ? » – поинтересовался Кристиан Метивье.

Теперь большее количество зданий будет считаться находящимися в зоне затопления, поскольку новые карты учитывают предстоящие последствия изменения климата.

Правительство также требует учитывать риски наводнений в течение периода до 350 лет, а не 100 лет, как это было раньше.

Поэтому вполне нормально, что районы, считающиеся подверженными наводнениям, являются более обширными.

В Пьерфон-Роксборо затронуто 1800 зданий, что на 260% больше. Таким образом, из этих зданий 70% никогда не были затоплены или находились под угрозой затопления, в том числе пожарная часть, полицейский участок, гараж общественных работ и школы, отмечает мэр района Джим Бейс.

« Неужели нам придется объявить весь этот район зоной бедствия ? » ,- спрашивает он.

В зоне « повышенного ” риска новое строительство будет запрещено, а ремонтные работы будут проводиться в соответствии со строгими правилами, учитывающими возможные наводнения.

« Я чувствую себя пойманной в мышеловку», – заявила Вероника Вьен во время публичного собрания в Пьерфоне, подчеркнув, что она проверяла опасность наводнений перед покупкой своего дома четыре года назад и он не находился в зоне вероятного затопления..
Городское правление хочет принять меры для защиты определенных секторов. По словам Николя Майло, строительство дамб обойдется дешевле, чем выплата компенсации домовладельцам за выезд из зон риска.

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