В Торонто будет возведено здание, полностью выполненное из массива древесины

Университет Торонто реализует проект четырнадцатиэтажного сооружения из массива древесины, который является одним из крупнейших и самых современных примеров использования этой инновационной строительной технологии.

«Массивная древесина представляет собой привлекательную альтернативу бетону и стали, производящим вместе почти 15% мировых углеродных выбросов», — отмечает издание.

«Хотя эксперты продолжают обсуждать вклад массивной древесины в борьбу с климатическими изменениями, многие полагают, что этот подход более экологичен, чем существующие методы строительства, ведь он основан на возобновляемом источнике».

На сегодняшний день самым высоким зданием из массивной древесины является 25-этажный небоскреб Ascent в Милуоки, построенный в 2022 году.

В мире на данный момент возведено или строится 84 здания этой категории высотой от восьми этажей, еще 55 находятся на стадии планирования.

Согласно данным Совета по высотным зданиям и городской среде, 70% проектов расположены в Европе, около 20% — в Северной Америке, остальные находятся в Австралии и Азии.

При учете меньших сооружений, в 2023 году в США было построено не менее 1700 зданий из массивной древесины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.