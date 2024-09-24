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Купить свой дом или продолжать снимать чужое жилье?

Olga Ouspenski Сен 24, 2024 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Купить свой дом или продолжать снимать чужое жилье? отключены 9 Просмотров

Если вас заинтересовала эта статья, то по статистике вы, вероятно, являетесь владельцем места, где живете — таковыми являются 60% жителей Квебека.
Если вас заинтересовала эта статья, то по статистике вы, вероятно, являетесь владельцем места, где живете — таковыми являются 60% жителей Квебека.
Кроме того, стоимость вашего дома, вероятно, за последние годы выросла за пределы инфляции. Дом на одну семью в Квебеке стоит в среднем 547 400 $. Это более чем в два раза дороже, чем 10 лет назад.
В результате многие люди громко рассмеялись бы, если бы их попросили купить собственный дом по сегодняшней рыночной цене.
Это проблема. Рано или поздно некоторые из 40% арендаторов провинции задумаются о покупке дома. Особенно самый молодые из них. И для этого им придется влезть в огромные долги.
Так как же нам узнать, можем ли мы позволить себе самую дорогую покупку в нашей жизни? Как понять, какой дом выбрать?
Сэм Доген, финансовый автор бестселлера «Купи это, а не то», 15 лет назад создал правило 30/30/3, которое с тех пор получило широкое распространение.
В чем оно заключается?
Правило №1: не тратьте более 30% своего валового дохода на выплаты по ипотеке.
Первое правило гласит, что выплаты по ипотеке не должны превышать 30% нашего валового дохода. Таким образом, если говорить конкретно, пара с валовым доходом в 100 000 долларов в год не должна платить более 30 000 долларов по ипотечным кредитам или 2500 долларов в месяц.
Правило №2: иметь на руках 30% суммы покупки от стоимости желаемой недвижимости.
Это может заставить некоторых людей съежиться, поэтому позвольте мне объяснить. Из этой суммы 20% пойдет на первоначальный взнос. Такие затраты показывают, что мы серьезно относимся к нашему подходу. Это позволяет вам взять в банке меньшую сумму и, следовательно, платить меньше процентов в течение периода погашения кредита. На человека, который заплатит 20% от цены на первый взнос, также меньше влияют изменения процентных ставок: каждое повышение ставок причиняет ему меньше вреда, потому что он занимает меньше денег.
А оставшиеся 10%? Эти деньги можно разместить в легколиквидируемых финансовых активах. Используется в случае непредвиденных событий: ремонт, фундамент, трансформация, улучшение и тд.
Правило № 3. Покупайте дом или квартиру, стоимость которых примерно в три раза превышает валовой годовой доход семьи.
Семья с доходом 100 000 долларов в год должна стремиться приобрести дом примерно за 300 000 долларов.
Итак. В сфере недвижимости действует правило 30/30/3.
Вы делаете расчеты и видите, что эта формула неприменима к вам, потому что вы живете в дорогом городе?
Нет, эта формула применима к любому городу. Просто это говорит о том, что у вас пока нет средств для покупки недвижимости.
Значит, надо пересмотреть ваш бюджет, стараться сэкономить деньги на расходах, увеличить доходы и в тогда в будущем вы сможете стать собственником вашей собственной недвижимости.
В каждом банке работают финансовые советники, можно проконсультироваться у них.
Ко мне обращаются за поиском нового дома семьи где каждый из супругов работают на двух работах, но у них уже несколько домов.
Выбор за вами: иметь две машины в семье, ездить на выходные за город и два раза в год на юг, но оставаться жить в съёмном жилье, или урезать развлечения, но иметь свой дом, который всегда будет вашей ” подушкой безопасности” в будущем, т.к. стоимость с годами его вырастет в несколько раз.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

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