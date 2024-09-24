Книга дня: Екатерина Авсянникова. Альфа Ориона. Миссия «Венера»

Мишка Сорокин, которому всего-навсего 10 лет, обладает умом, сравнимым с инженером-конструктором взрослого возраста. Его мышление ясное, проницательное и глубокое. Он постоянно строит и изобретает что-то новое.

В своей комнате он создал целое государство, которое он назвал ни много-ни мало, а Квадрантида. В этом государстве есть столица – город Верхоград, где все бытовые и экономические аспекты жизнедеятельности были разработаны и продуманы юным гением. В Квадрантиде научный поиск является вдохновением для всех, ведь Мишка сам является страстным поклонником науки.

Он строит космический корабль и космодром, не подозревая, что когда он засыпает ночью, его государство оживает и полноценно функционирует, подобно нашей, отнюдь не фантастической, а вполне себе мирской реальности. Пока Мишка спит, жители Верхограда организовывают космическую экспедицию по Солнечной системе, которая продлится 15 лет. И удивительно то, что сам Мишка оказывается частью этой экспедиции, хотя он считает, что все это происходит только в его сновидениях.

События переносятся из фантастического полета Мишки в космос в его обычную повседневную, не очень изобилующую чудесами, жизнь. Конечно, приключения, в которые Мишка попадает во сне на борту его собственного звездолета, намного увлекательнее, чем скучная школьная реальность.

Во время полета он работает вместе с замечательной командой профессионалов. В повести они обозначены не своими полными именами, а сокращенными. Командиром экипажа является Юра, старший бортинженер – Лёша, механик – Эдик, астрофизик – Валик, журналист-фотограф – Дима, повар – Варя, врач – Клава. Все они очень молоды, поэтому дружественные обращения звучат естественно.

Это лично мне напомнило фильмы моего детства (извините, 70-х годов), которые были популярны в то светлое время как у детей, так и у взрослых. “Москва-Кассиопея”, “Отроки во Вселенной”, “Большое космическое путешествие”, “Через тернии к звездам”, “Лиловый шар”, – все они были любимы зрителями и порождали интерес к космосу.

В путешествии на загадочную планету Венеру экипаж корабля “Альфа Ориона” ожидают множество открытий и захватывающих приключений. Кроме того, читатель узнает, как устроен космический корабль, как работают посадочный модуль и дирижабль во время спуска на планету, а также как исследуются особенности ландшафта и атмосферы Венеры – все это рассказывается увлекательным и понятным для молодого читателя языком.

В повести приводятся красочные и детальные описания, которые позволяют читателю воочию увидеть горы Максвелла, исследованные межпланетной станцией НАСА в начале 90-х годов, и ударные кратеры, делающие пейзаж Венеры неповторимым и узнаваемым, а также долину Анукет и другие локации на планете.

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