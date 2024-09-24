Премьер-министр Лего встретился с президентом профсоюза врачей в понедельник утром

Премьер-министр Франсуа Лего встретился с президентом Федерации врачей-специалистов Квебека (FMSQ) доктором Винсентом Оливой в понедельник утром в Монреале.

Встреча состоялась в то время, когда FMSQ призывает начать переговоры о продлении рамочного соглашения, срок действия которого истек 1 апреля 2023 года.

Помимо Лего Андоливы, на встрече, которая состоялась в 10 часов утра, также присутствовал министр здравоохранения Кристиан Дюбе.

Рамочное соглашение FMSQ регулирует, среди прочего, вопросы оплаты труда врачей-специалистов.

Самая последняя версия соглашения была заключена в 2018 году при либеральном правительстве Филиппа Куйяра, а затем изменена в следующем году после избрания коалиции “Авенир Квебек”.

Возобновив действие соглашения в 2019 году, правительство CAQ сократило размер вознаграждения врачей на постоянной основе на 560 миллионов долларов, что позволило сэкономить в общей сложности 1,6 миллиарда долларов за период, охватываемый соглашением.

FMSQ представляет интересы 10 000 врачей-специалистов. Олива является президентом FMSQ с 2021 года.

Помимо переговоров со специалистами, Квебек также должен работать над продлением рамочного соглашения для семейных врачей, срок действия которого также истекает 1 апреля 2023 года.

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