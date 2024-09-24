Тысячи людей приняли участие в Монреальском марафоне, собрав более 800 тысяч $ на благотворительность

Прежде чем выйти на старт, новички преодолевали предгоночную нервозность.
“Я буду уставшим, я буду потным, я буду изнуренным. Но, знаете, это захватывающе”, – сказал Абрахам Йесгад, который готовился к забегу на 21 километр.
Линна Пхоммахан была уверена в своей подготовке. “Я готовился к этому все лето, так что все должно быть хорошо”.
Более опытные бегуны надеялись побить свои личные рекорды – один из них сказал CTV News, что надеется пересечь финишную черту менее чем за два часа.
Но другие просто хотели этого добиться. “Цель – финишировать”, – сказал Энтони.
Для многих это было связано с достижением личных целей.
“Я не становлюсь моложе, поэтому хотел посмотреть, смогу ли я это сделать”, – сказал Лахиру Фернандо.
Даниэль Баленцано разделял подобные чувства. “Я хочу быть взрослой для своих детей, чтобы видеть своих внуков, быть здоровой и заботиться о них”.
Это соревнование проводится ради благой цели. Марафон проводится при поддержке различных благотворительных организаций, в том числе Квебекского фонда борьбы с раком молочной железы.
“Это часть программы “Бег с сердцем”, – сказал Алекс Ратте, исполнительный продюсер марафона. “В этом году мы собрали более 800 000 долларов”.
Как полный, так и полумарафон начались в 7:45 утра на острове Святой Елены.
Маршрут привел бегунов в парк Лафонтен и далее по бульвару Сен-Жозеф, где группы разделились.
Полумарафонцы направились на восток, к финишной черте в парке Мезоннев, в то время как те, кто бежал всю дистанцию, сделали круг.
Пока бегуны изнуряются, водителям следует обратить внимание: мост Иль-о-Тур закрыт до 5:00 утра понедельника. Тем временем на шоссе № 30 приостановлен сбор за проезд.
Семья и друзья пришли поддержать своих близких на последнем отрезке дистанции.
Настроение у бегунов было приподнятое, и они с облегчением преодолели дистанцию.
“Думаю, я сделал это быстрее, чем ожидалось”, – сказал Хамзи Вазани.
“Атмосфера была такой захватывающей, и это так мотивировало”, – вторит ему близнец Али Вазани.
Марафон, возможно, и закончился, но для многих бегунов воспоминания останутся на всю жизнь.
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