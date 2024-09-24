В Монреале страховщики сомневаются в будущем квартир в цокольных этажах после наводнения

Паскуале Монако говорит, что он раздумывает, стоит ли продолжать сдавать в аренду подвальную квартиру с двумя спальнями в принадлежащем ему здании в Монреале после того, как в августе ее снова затопило, когда остатки тропического шторма “Дебби” подняли уровень воды на четыре фута.

Монако сообщает, что подвал пятиквартирного здания в районе Сен-Леонард за последние пять лет был затоплен восемь раз, в том числе пять раз уровень воды превышал три фута.

“Я не считаю правильным сдавать его в аренду кому бы то ни было, потому что я уже знаю, что в конечном итоге они потеряют все, что у них есть”, – сказал он в телефонном интервью.

На прошлой неделе в комментариях для жителей Монтреала, чьи дома были затоплены, член городского исполнительного комитета сказал, что жизнь в полуподвальных квартирах со временем может уйти в прошлое — по крайней мере, в некоторых местах.

“Я думаю, что в будущем мы больше не сможем строить жилье в подвале”, – заявила Майя Воданович, ответственная за городские водопроводные сооружения, на заседании совета.

Хотя мэр Монреаля позже заявил, что любые законы, ограничивающие количество квартир в подвальных помещениях, будут применяться только к новому строительству в определенных районах, подверженных наводнениям, некоторые эксперты и страховщики говорят, что пришло время обсудить, где и возможно ли строительство жилья под землей, поскольку экстремальные осадки становятся все более распространенными.

Страховое бюро Канады недавно назвало наводнение, произошедшее 9-10 августа, вызванное остатками “Дебби”, самым дорогостоящим стихийным бедствием в истории Квебека, превзойдя Ледяной шторм 1998 года, ущерб от которого оценивается в 2,5 миллиарда долларов.

Крейг Стюарт, вице-президент страхового бюро, сказал в телефонном интервью, что большое количество из 75 000 претензий к личному имуществу, поданных Дебби, было вызвано затоплением подвала.

“Справедливо будет сказать, что в отдельные годы затопление подвалов обходилось Канаде в сотни миллионов или даже миллиарды долларов”, – сказал он.

Наводнения, которые могут возникать из-за дождей, подъема уровня воды в реках или пробок в канализации, могут быть как дорогостоящими, так и опасными, – сказал он. Это может привести к образованию плесени, разрушению полов и гипсокартона и даже к повреждению конструкции дома. Наводнения также могут привести к порче имущества и летальному исходу, добавил он.

По его словам, поскольку эти события становятся все более частыми, некоторые страховые компании ограничивают покрытие, повышают цены на страхование от наводнений в районах, которые считаются подверженными более высокому риску, или вообще отказываются от его предоставления.

“Все чаще такие ситуации становятся незастрахованными”, – сказал он, добавив: “Мы считаем, что разумно внимательно отнестись к тому, где людям разрешается жить в подвалах”.

Джоанна Эйкем, управляющий директор по климатоустойчивой инфраструктуре Центра адаптации к изменению климата Intact при Университете Ватерлоо, говорит, что наводнения происходят из-за того, что изменение климата приводит к увеличению количества “кратковременных, очень интенсивных осадков”, с которыми не справляются городские дренажные системы.

Она сказала, что можно сделать несколько вещей, включая обновление канализационных систем, строительство накопительных прудов и работу с домовладельцами, чтобы обеспечить надежность их дренажных систем. Другое решение – попытаться “работать с природой”, создавая пространства, которые впитывают воду и направляют меньше ее в канализацию, как это делает Монреаль со своей сетью так называемых “губчатых” парков и улиц, сказал Эйкем.

Однако, по ее словам, домовладельцам в местах, которые часто подвергаются наводнениям, иногда из-за того, что их дома построены в низменных районах или над бывшими реками с твердым покрытием, имеет смысл пересмотреть свое решение о проживании или хранении ценных вещей там.

На заседании городского совета несколько жителей Сент-Леонарда спросили Водановича и мэра Валери Плант, почему город ничего не предпринимает для предотвращения наводнения, в том числе путем строительства водосборных бассейнов или расширения канализационных коллекторов. Один гражданин, который сказал, что у него четыре жильца в подвале, сказал, что его улицу затапливает дважды в год.

“В ноябре снова будет наводнение, я уже не знаю, что делать”, – сказал мужчина, добавив, что собирается прекратить сдавать свой подвал в аренду.

Воданович сказала, что, несмотря на то, что в городе обновляются системы канализации и водоотведения, потребуется 10 или 20 лет, чтобы завершить эту работу, “и даже это не решит проблему затопления на 150 миллиметров за один день”, – сказала она.

Гонсало Лизарральде, профессор Монреальского университета, сказал, что теоретически возможно построить водонепроницаемые подвалы, а также мощную канализационную инфраструктуру, которая значительно снизит риск наводнений. Однако, по его словам, стоимость строительства и обслуживания таких сооружений является важным фактором.

“Возможно все”, – сказал он. “Проблема в том, насколько это возможно при ограниченных ресурсах и реальных условиях?”

Монако утверждает, что город не предпринял никаких усилий для решения проблемы. Он отмечает, что потеря квартир на цокольном этаже, которые обычно являются одними из самых доступных вариантов, также является издержкой для города, борющегося с жилищным кризисом, и предположил, что в случае их исчезновения еще больше людей останутся без крова.

“Возможно, на улице Нотр-Дам будет больше людей (разбивающих палатки)”, – сказал он. “Может быть, тогда они отреагируют”.

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