Цирк Элоиз несет многомиллионные убытки из-за прорыва водопровода

Ущерб включает в себя жизненно важное оборудование, костюмы и инструменты, но для основателя труппы потеря архивов, накопленных за три десятилетия, является самым тяжелым ударом.
“Конечно, это воспоминания об истории Cirque Eloize, потому что, когда мы начинали, мы были одни в этом жанре. Тогда не было других цирков, кроме Cirque du Soleil”, – сказал Жанно Пейншо в недавнем интервью.
Декорации, которые когда-то восхищали публику, превратились в руины после грандиозного потопа.
В результате труппа была вынуждена приостановить гастроли, подсчитывая потери.
Пейншо оценивает общую стоимость ущерба почти в 2 миллиона долларов, и он призывает власти Монреаля вмешаться и покрыть часть расходов.
“Мы ждем от горожан и мэра, что они будут действовать должным образом и поддержат нас”, – сказал он.
Представитель городских властей сказал, что анализ претензий все еще продолжается и займет несколько недель, но они не смогли назвать более четкие сроки.
Пейншо сказал, что впереди у команды напряженная работа по составлению списка утраченных предметов.
Однако он добавил, что после 33 лет работы шоу должно продолжаться – и оно будет продолжаться.
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