Водитель скутера серьезно пострадал ночью в Шербруке

Мужчина найден в бессознательном состоянии рядом со своим скутером

По данным полиции Шербрука, 54-летний мужчина был найден без сознания, лежащим на земле рядом со своим электрическим скутером в Шербруке, Эстри, в 2:50 ночи.

Полиция, пожарные и парамедики прибыли на место происшествия на Берлингтон-стрит, 50, чтобы обеспечить безопасность района и поговорить со свидетелями.

Мужчина был быстро доставлен в больницу, его состояние остается критическим.

Для осмотра места происшествия были привлечены следователи и криминалисты, которые завершили свою работу около 8 часов утра.

Причины и обстоятельства инцидента пока не установлены.

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