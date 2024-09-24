Жители обеспокоены частыми выстрелами и мусором возле озера Пилон в Лаурентидах

Жители окрестностей Озера Пилон в Лаурентидах все больше встревожены частыми звуками выстрелов, нарушающими тишину их района.

По словам Жана Шарбонно, местного жителя и президента Ассоциации жителей Лак-Пилона, шум вызван стрельбой по мишеням, которая проводится на близлежащей общественной территории.

Шарбонно, который беспокоится о безопасности своей семьи, особенно внуков, отметил, что всегда существует риск попадания шальных пуль.

“Всегда есть риск получить шальную пулю, потому что они не всегда могут стрелять вдали от домов”, – объяснил он.

Он сказал, что почти каждая из семей, живущих в 60 домах вокруг озера, обеспокоена стрельбой по мишеням, которая происходила по меньшей мере четыре раза, последний раз на прошлой неделе.

И дело не только в шуме. В лесу, куда отправляются стрелки, повсюду разбросан мусор: патроны от винтовок и дробовиков, осколки керамики и картонные мишени с отверстиями от пуль.

Один из членов местного городского совета рассказал CTV News, что некоторые жители сообщали о 100 выстрелах за тренировку.

Другой местный житель, Роберт Гордон, сказал, что звуки наводят тревогу. “Это многочасовая непрерывная стрельба – честно говоря, это пугает”.

Чуть более чем в часе езды от краунленда есть как минимум три стрельбища.

В последние годы цены выросли, и некоторые из них не принимают постоянных клиентов, а это означает, что члены клуба должны платить ежегодный взнос. Вот почему некоторые люди предпочитают стрелять из своего оружия на общественной территории, объясняет Мадлен Дюбуа, которая руководит клубом “Рир Руиссо Нуар”.

“Я знаю, что некоторые действительно ходят туда, и им не нужно платить пошлину, не нужно соблюдать правила охраны полигона, так что это то, что всегда было здесь, в Квебеке”, – сказала она.

Шарбонно обратился с жалобой в полицию, но ему сказали, что стрелявшие действовали на законных основаниях.

Полиция провинции (SQ) подтвердила в пятницу, что в районе Лак Пилон закон разрешает людям стрелять из своего оружия на территории королевства, если они находятся на расстоянии более 300 метров от ближайшего дома.

“Они действительно приближаются к абсолютному минимальному стандарту дистанции”, – сказал Гордон

Жители хотят, чтобы правила были изменены. Тем временем Шарбонно организует субботник, чтобы восстановить территорию.

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