Ждать или покупать недвижимость сейчас?

Поддерживая ключевую процентную ставку на уровне 5%, Банк Канады направил четкий сигнал жителям Квебека, которые рассчитывают получить доступ к собственности, отметил Юнес Эль Мустир.

В интервью в эфире Noovo Info в среду брокер по недвижимости заявил, что лучшее время для покупки недвижимости-сейчас, когда возможное снижение ключевой ставки может поддержаться этим летом.

«Если мы ожидаем снижения ставок, то будет больше конкуренции. Мы заплатим за недвижимость намного дороже», – начал он.

Благодаря этой «обнадеживающей ” предсказуемости в отношении ставок жители Квебека теперь склонны покупать больше, в то время как рынок недвижимости в настоящее время более активен, чем в прошлом году, отметил г-н Эль-Мустир.

“Покупатель чувствует себя более уверенно, и он начинает действовать. Он больше посещает, больше покупает. Люди основывают свое решение о продаже или покупке на изменении ключевой ставки или процентной ставки»,-пояснил он в нашем эфире.

Уровень инфляции в Канаде упал до 2,9 процента в январе, что находится в пределах целевого диапазона Банка Канады от одного до трех процентов.

В соответствии со своими подготовленными замечаниями управляющий Банка Канады Тифф Маклем указывает, что Центральному банку необходимо уделять повышенным ставкам больше времени, чтобы они вступили в силу.

Экономисты в значительной степени ожидают, что Центральный банк начнет снижать свою ключевую ставку примерно в середине года.

Экономика Канады пострадала от повышения процентных ставок, поскольку потребители сокращают свои расходы, а инвестиции предприятий сокращаются.

Facebook I Instagram I Linkedin

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.