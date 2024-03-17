Сегодня в Консульстве РФ в Монреале проходит голосование. Россияне выбирают Президента страны

Сегодня, 17 марта, проходят выборы Президента Российской Федерации. В помещении Генерального Консульства РФ организован избирательный участок, где граждане России могут проголосовать за одного из кандидатов.

С 8 утра и до 20 часов вечера любой россиянин может прийти в консульство и отдать свой голос. Надо сказать, что в этот раз явка на избирательные участки в нашей стране очень высока.

Об этом говорят люди, пришедшие на участки и делающие фотографии и видео с мест событий в Торонто, Оттаве и в нашем Монреале. Некоторые стояли в длинной очереди, растянувшейся на несколько кварталов, до 3 часов.

Монреальские избиратели совместили празднование последнего дня Масленицы с выборами Президента. В очереди, ведущей к консульству, были видны девушки в кокошниках, с блинами в руках. Они пели песни, пританцовывали, заражая своим позитивным настроением окружающих.

Выходящие из консульства, с избирательного участка, отмечали высокую слаженность в работе дипломатов. Все проходило четко, организованно и быстро.

Результаты выборов будут известны в ближайшие дни, но согласно информации наших российских коллег, на данный момент обработано около 35% бюллетеней. Лидирует нынешний Президент.

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