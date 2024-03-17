Медбрат больницы Лейкшор отстранен от работы на 5 месяцев после смерти пациента

Медбрат был отстранен на пять месяцев от работы в больнице общего профиля Лейкшор после того, как пациент умер во время его дежурства.

81-летний мужчина, названный в документе F.C., в панике звонил в колокольчик, страдая от сильной боли в груди в больнице в Пуэнт-Клэр в 2022 году, согласно постановлению Дисциплинарного совета медсестер Квебека от 1 марта.

Кишор Байджунаут был отстранен от работы за “проявленную халатность при оказании помощи пациенту, в частности, за то, что не провел оценку и последующее наблюдение, требуемые состоянием его здоровья”, – говорится в решении суда.

24 января Байджунаут признал себя виновным по дисциплинарной жалобе, поданной в сентябре, и был отстранен от работы и обязан оплатить все расходы, связанные с расследованием жалобы.

В постановлении рассказывается о двух днях, проведенных Ф.К. в период с 14 по 16 июня 2022 года, когда он был госпитализирован в отделение неотложной помощи Лейкшор в ожидании перевода в Королевскую больницу Виктории для проведения операции на сердце.

15 июня в документе говорится, что пациент жаловался на боли в груди, и Байджунаут отметил это в своей истории болезни и дал ему Тайленол.

Позже пациент “объясняет, что у него болит грудь, руки и челюсть, что он сообщает персоналу, но они его не слушают”.

В постановлении говорится, что Ф.К. в панике нажимал кнопку вызова более дюжины раз, но Байджунаут доказывает, что пациент был спокоен и у него не было болей в груди или учащенного сердцебиения.

“Эта записка противоречит количеству звонков, сделанных мистером Ф.К. за тот же период, и содержанию его переписки со своими родственниками”, – говорится в документе.

В 2:40 ночи состояние пациента ухудшилось, и начались реанимационные мероприятия.

Около 3:30 ночи он скончался.

В постановлении Ордена медсестер говорится, что Байджунаут “не провел оценку, требуемую состоянием его здоровья, даже несмотря на то, что ночью клиент жаловался на боль в груди, было известно, что у него проблемы с сердцем и он ожидал лечения”.

“Он не обеспечил последующее наблюдение, требуемое состоянием его здоровья, поскольку он неадекватно не оценил состояние клиента и не проинформировал врача об изменении его состояния, а именно о появлении боли в груди”, – говорится в нем.

Смерть Ф.К. была одной из серии смертей, расследованных Montreal Gazette, в результате которых министр здравоохранения Квебека Кристиан Дубе распорядился провести расследование и представить отчет в 2023 году.

В отчете содержится 135 рекомендаций по улучшению ситуации в больнице, включая строительство стареющему отделению интенсивной терапии нового здания в качестве замены.

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