Дождливая погода в день празднования Дня Святого Патрика

После солнечного дня и тепла в четверг ожидается, что на выходные, когда монреальцы будут праздновать Дня Святого Патрика, начнут сгущаться тучи.

Несмотря на унылое начало дня в пятницу с облаками и ливнями, жители Монреаля увидели возвращение солнечного света во второй половине дня, когда дневная температура достигнет 10 градусов по Цельсию.

Однако в эти выходные солнца может быть мало. В субботу небо будет преимущественно облачным, небольшой дождь продлится до вечера.

Ожидается, что дневная температура в субботу достигнет 6 градусов по Цельсию. Тем, кто собирается посетить парады в честь Дня Святого Патрика в Монреале или Роудоне в воскресенье, могут понадобиться дождевые пончо.

Хотя ожидается, что самый сильный дождь в эти выходные будет идти с субботы вечером до утра воскресенья, во время обоих парадов все еще могут быть кратковременные дожди.

Температура около полудня составит 6 °C, в то время как дневная температура в воскресенье, как ожидается, поднимется до 7°C. На юго-западе Квебека в понедельник может произойти переход от ливневых дождей к мокрым шквалам с поступлением более прохладного воздуха.

Дневные максимумы будут ближе к сезонным или немного ниже в течение следующей недели, как раз к приходу весны, который ожидается во вторник.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.