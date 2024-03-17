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Новости Трюдо отклоняет просьбу Квебека о предоставлении полных полномочий в отношении иммиграции
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Премьер Квебека выступает во время последней дискуссии по законопроекту. Фото из канадской прессы.

Трюдо отклоняет просьбу Квебека о предоставлении полных полномочий в отношении иммиграции

Виктория Христова Мар 17, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Трюдо отклоняет просьбу Квебека о предоставлении полных полномочий в отношении иммиграции отключены 65 Просмотров

Премьер-министр Джастин Трюдо говорит, что он отклонил просьбу Квебека о предоставлении полных полномочий в отношении иммиграции в провинцию.

 

Трюдо выступил с комментариями в пятницу после встречи в Монреале с премьер-министром Франсуа Лего, добавив, что Квебек уже имеет больший контроль над новичками, чем любая другая провинция или территория.

Заявление премьер-министра является прямым упреком Лего, который в четверг заявил, что попросит Трюдо предоставить ему все полномочия по вопросам иммиграции во время сегодняшней встречи.

Квебек уже контролирует количество экономических иммигрантов в провинцию, но разделяет с Оттавой ответственность за беженцев и вновь прибывших, которые прибывают в рамках процесса воссоединения семей.

Лего заявил, что Квебек нуждается в полной власти над всеми потоками иммиграции и что в провинции недостаточно учителей, медсестер и домов престарелых, чтобы принять больше новых жителей, чем уже находятся в провинции.

Трюдо, однако, говорит, что Оттава приняла меры по сокращению числа заявлений соискателей убежища и пересмотру международной студенческой программы и готова сотрудничать с провинцией, чтобы ограничить количество временных работников там, где это необходимо.

Лего, который выступит перед СМИ позже утром, заявил в четверг, что “оценит свои варианты”, если премьер-министр откажется от его требования.

 

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