Правительство Канады вложило $180 млн в метеорадары

Канадское правительство внесло свою вклад в развитие метеорадаров, инвестируя более $180 млн в обновление сети радаров.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, начиная с 2016 года, Канада потратила $180,4 млн на установку современных метеорологических радаров и одного учебного радара по всей стране. Благодаря этим мерам удалось увеличить зону покрытия вчетверо, охватывая более четырех миллионов квадратных километров.

Данный шаг существенно повышает качество прогнозов канадских синоптиков и дает возможность своевременного предупреждения о приближающихся опасных погодных явлениях, таких как торнадо и ураганы. Кроме того, время обновления данных от радаров сократилось с 10 минут до шести, что значительно улучшает оперативность информирования.

Нужно также отметить, что в Китае в 2022 году сообщили о создании крупнейшей в мире сети метеорадаров, которая включает 236 радаров s- и c-диапазона. Китайские власти выражают намерение продолжать развивать возможности своей метеослужбы.

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