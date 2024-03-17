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Новости Правительство Канады начало проверку социальной сети TikTok Canada
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ТикТок - быть или не быть?

Правительство Канады начало проверку социальной сети TikTok Canada

Виктория Христова Мар 17, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Правительство Канады начало проверку социальной сети TikTok Canada отключены 50 Просмотров

Правительство Канады начало проверку социальной сети TikTok Canada на предмет угрозы национальной безопасности еще в сентябре 2023 года, однако данная информация не была официально объявлена.

 

Об этом стало известно только после того, как Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о возможном запрете TikTok.

Представители канцелярии канадского министерства промышленности подтвердили, что кабинет министров Канады выдал распоряжение о проверке канадского сегмента данной социальной сети на наличие угрозы национальной безопасности 6 сентября 2023 года, однако подробности не были раскрыты.

Телеканал CTV отметил, что подобная информация обычно публикуется на государственных порталах, однако данное распоряжение было скрыто и оставалось конфиденциальным.

Также в среду Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о возможном запрете TikTok.

Законодатели предлагают предоставить компании Bytedance шесть месяцев для продажи данной социальной сети, иначе может последовать запрет TikTok в США.

Кроме того, в Конгрессе выступили с предложением в будущем вводить аналогичные ограничительные меры для любых “приложений, контролируемых противниками”.

Данная инициатива будет передана на рассмотрение в Сенат Конгресса США. Президент Джо Байден уже заявил, что подпишет законопроект, если он будет одобрен законодателями.

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