Правительство Канады начало проверку социальной сети TikTok Canada

Об этом стало известно только после того, как Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о возможном запрете TikTok.
Представители канцелярии канадского министерства промышленности подтвердили, что кабинет министров Канады выдал распоряжение о проверке канадского сегмента данной социальной сети на наличие угрозы национальной безопасности 6 сентября 2023 года, однако подробности не были раскрыты.
Телеканал CTV отметил, что подобная информация обычно публикуется на государственных порталах, однако данное распоряжение было скрыто и оставалось конфиденциальным.
Также в среду Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о возможном запрете TikTok.
Законодатели предлагают предоставить компании Bytedance шесть месяцев для продажи данной социальной сети, иначе может последовать запрет TikTok в США.
Кроме того, в Конгрессе выступили с предложением в будущем вводить аналогичные ограничительные меры для любых “приложений, контролируемых противниками”.
Данная инициатива будет передана на рассмотрение в Сенат Конгресса США. Президент Джо Байден уже заявил, что подпишет законопроект, если он будет одобрен законодателями.
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