Трюдо обвинил главу провинции в слабости за просьбу не повышать эконалог

Премьер-министр провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, Эндрю Фьюри, поддался “политическому давлению” и публично выступил с просьбой не повышать налог на выбросы углерода.

Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, заявил, что Фьюри сдался под давлением и назвал его “слабым”.

В письме, отправленном Трюдо, Фьюри призвал приостановить рост налогов на выбросы углерода до стабилизации инфляции и процентных ставок.

В настоящий момент налог должен быть увеличен с $65 до $85 за тонну в апреле. Трюдо отметил, что граждане Канады смогут получить 80-процентную скидку на налог, что позволит им в итоге заплатить гораздо меньше.

Пресс-секретарь Фьюри, Меган МакКейб, заявила, что федеральное правительство не учитывает полностью косвенные и индуцированные издержки, связанные с налогом на выбросы углерода.

В 2023 году стало известно об увеличении выбросов парниковых газов в Канаде на 2,3% из-за добычи нефти и газа.

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