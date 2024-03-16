Не стало Александра Ширвиндта…

Начну, наверное, с фразы, которая за последние сутки уже запомнилась всем. “Он – Александр Ширвиндт. И этим все сказано!” Фраза принадлежит Марку Анатольевичу Захарову – человеку, дружившему с Ширвиндтом всю свою жизнь.

Он начал свой театральный путь с театра имени Ленинского комсомола, который сегодня мы все знаем, как «Ленком Марка Захарова». Затем, в 1970-м, по приглашению того же Марка Анатольевича, перешел в театр Сатиры, где сыграл, пожалуй, одну из самых звездных своих ролей – графа Альмавиву в спектакле Плучека «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Вместе с Ширвиндтом, Марк Анатольевич поставил «Проснись и пой».

В этом театре прошла вся его творческая жизнь – от штатного актера до Президента театра. Но кроме этого, он преподавал в Щукинском училище, писал мемуары, участвовал в различных телепередачах.

Марк Захаров часто рассказывал много курьезных историй, в которых и он сам, и Ширвиндт были главными героями: и о факелах во время Олимпиады, и о поезде, который они встречали-провожали вместе с Мироновым, и о какой-то тяжеленной батарее, и о кирпичах в чемодане… Много всего было… Не было подлости, предательства, равнодушия. Я вообще не могу соединить эти качества с Марком Анатольевичем и его семьей.

Захаров часто становился свидетелем того, как Ширвиндт доводил хохочущих над его шутками людей до полуобморочного состояния – тот мог импровизировать долго и всегда с неизменным эффектом: люди смеялись до слез. Марк Анатольевич вспоминал, что случайно брошенные фразы Ширвиндта можно потом рассказывать, как анекдоты.

Да, он запомнился всем нам не только как актер. Вальяжный, барственный, с легкой долей надменности и снисходительного пренебрежения – все это было в его облике. Марк Захаров, например, напутствовал Андрея Миронова перед съемками «Двенадцати стульев», где тот сыграл Остапа Бендера, так: «Делай лицо с безразличной маской, как у Ширвиндта.»

Вчера, когда Ширвиндта не стало, народная артистка России Александра Захарова, дочь Марка Анатольевича, которая знала усопшего с рождения, сказала: “Мне очень тяжело говорить, правда, тяжело, потому что он был большим другом отца. А ушло очень мощное, великое поколение. К этому поколению относились Марк Захаров, Олег Табаков, Александр Ширвиндт. Это был совершенно родной человек, родная семья”.

Александр Ширвиндт ушел на 90-м году жизни вчера, 15 марта, в Москве. «Другого времени у нас скорее всего и не будет. И потому мы должны жить во времени настоящем, никак самих себя не обманывая», – как-то сказал он. Сегодня ему предстоит дать ответ в Вечности. И в ней же встретить своих верных друзей… Им будет о чем поговорить, непременно будет…

Прощайте, Артист! Вечная память и вечный покой!