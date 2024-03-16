Темпы строительства в феврале выросли на 14% по сравнению с январем

Темпы жилищного строительства в феврале выросли, поскольку строители начали возводить больше квартир и кондоминиумов, но отрасль продолжает испытывать трудности из-за ценового давления.

Canada Mortgage and Housing Corp. сообщила в пятницу, что объемы строительства жилья подскочили на 14% до 253 468 в феврале по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний в годовом исчислении, что позволяет лучше сравнивать месяц к месяцу.

Если посмотреть на показатели за год, то количество введенных в эксплуатацию жилых домов в феврале выросло на 11%, причем рост был полностью обусловлен увеличением числа вводов многоквартирных домов, которые увеличились на 16%, в то время как количество вводов в эксплуатацию отдельно стоящих домов снизилось на 14%.

“Поскольку дефицит жилья в стране продолжается, внимание девелоперов продолжает смещаться в сторону многоквартирного строительства в крупных центрах Канады”, – сказал Боб Дуган, главный экономист CMHC, в пресс-релизе.

Объемы ввода в эксплуатацию могут значительно колебаться от месяца к месяцу, поскольку запуск более крупных многоквартирных домов может привести к искажению цифр. Скорректированные объемы ввода в феврале выросли на 79% в Ванкувере и снизились на 31% в Монреале.

Чтобы сгладить эти колебания и дать более четкое представление о предстоящей тенденции предложения жилья, CMHC также сообщает шестимесячную скользящую среднюю скорректированного показателя. В феврале показатель составил 245 665, что на 0,4% больше, чем в январе.

Темпы не дотягивают до более чем 277 000 запусков, которые наблюдались в Канаде в течение шести месяцев в конце 2022 года, до того, как растущие процентные ставки ударили по стоимости заимствований и вызвали опасения по поводу рецессии.

CMHC и аналитики ожидали замедления темпов ввода жилья в этом году, поскольку более сложные условия кредитования и нехватка рабочей силы влияют на темпы строительства.

Ожидается, что объемы ввода жилья в первом квартале снизятся по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, сказал экономист TD Риши Сондхи в примечании.

“В первые два месяца первого квартала объемы ввода жилья были ниже уровня четвертого квартала, что указывает на некоторое потенциальное понижательное давление на рост инвестиций в жилье в первом квартале”, – сказал он.

“Мы думаем, что по ходу года они будут снижаться, поскольку прошлая слабость продаж жилья отражается на строительстве жилья”.

Всплеск в феврале может быть частично связан с погодой, сказала аналитик CIBC Кэтрин Джадж.

“Некоторому росту, вероятно, способствует нетипично мягкая зимняя погода, наблюдавшаяся в этом году, которая также может поддерживать активность на рынке перепродажи”.

Ожидания снижения ставок позднее в этом году также способствуют росту рынка перепродажи, что в масштабах всей экономики могло бы помочь компенсировать замедление темпов строительства, сказала она.

“Жилищное строительство, вероятно, по-прежнему продемонстрирует умеренный спад в первом квартале в целом, но замедление роста ВВП за счет инвестиций в жилье будет ограничено увеличением активности по перепродаже”.

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