Пропалестинские протестующие проникли в офис газеты The New York Times

Пропалестинские активисты проникли в главный офис газеты The New York Times на Манхэттене.

Демонстранты заявили, что их акция направлена против участия данного медиа-гиганта в преступлениях, совершаемых Израилем в отношении палестинского народа. Более 100 протестующих проникли в здание, неся лозунги «Военные преступления в Нью-Йорке» и «Остановите прессу – свободу Палестины».

Оказывается, что во время акции проходило ежегодное корпоративное собрание в офисе газеты. Несмотря на это, полиция Нью-Йорка задержала нескольких участников протеста.

Также стало известно, что уже ранее утром прошла демонстрация, во время которой протестующие блокировали отправку утреннего номера газеты из типографии в Квинсе, где также печатаются “New York Post”, “Wall Street Journal” и другие газеты.

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