Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Пропалестинские протестующие проникли в офис газеты The New York Times
фото: https://rossaprimavera.ru/

Пропалестинские протестующие проникли в офис газеты The New York Times

Степан Артемьевский Мар 16, 2024 Новости, Новости Америки Комментарии к записи Пропалестинские протестующие проникли в офис газеты The New York Times отключены 61 Просмотров

Пропалестинские активисты проникли в главный офис газеты The New York Times на Манхэттене.

 

Демонстранты заявили, что их акция направлена против участия данного медиа-гиганта в преступлениях, совершаемых Израилем в отношении палестинского народа. Более 100 протестующих проникли в здание, неся лозунги «Военные преступления в Нью-Йорке» и «Остановите прессу – свободу Палестины».

Оказывается, что во время акции проходило ежегодное корпоративное собрание в офисе газеты. Несмотря на это, полиция Нью-Йорка задержала нескольких участников протеста.

Также стало известно, что уже ранее утром прошла демонстрация, во время которой протестующие блокировали отправку утреннего номера газеты из типографии в Квинсе, где также печатаются “New York Post”, “Wall Street Journal” и другие газеты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*