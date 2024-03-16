В период с 18 по 24 марта на арене “Белл Центр” в Монреале состоится значимое событие – Чемпионат мира по фигурному катанию.

В этот период зрители смогут насладиться выступлениями самых талантливых фигуристов мира в четырех категориях: женском одиночном катании, мужском одиночном катании, парном катании и спортивных танцах. Участие в чемпионате примут 135 спортсменов, включая 40 одиночников, 35 одиночниц, 24 спортивные пары и 36 танцевальных дуэтов. Каждый из них был отобран с учетом нескольких строгих критериев.

Чемпионат мира по фигурному катанию проводится в два этапа для каждой дисциплины. Сначала спортсмены представляют короткую программу, а затем лучшие из них проходят в следующий этап, где они представляют произвольную программу. В случае танцев на льду эти этапы называются ритм-танцем и произвольным танцем соответственно. Итоговые оценки за обе программы суммируются, и на основе этого определяется победитель.

Одним из главных фаворитов чемпионата будет 27-летний японский фигурист Шома Уно. Он считается одним из самых опытных и титулованных спортсменов в мужской категории. В прошлом году Уно стал победителем двух последних чемпионатов мира и одержал серебро на Олимпийских играх 2018 года, а в этом году он завоевал бронзу.

Однако ему будет состязаться с другим японским фигуристом Юмой Кагияма, который моложе его на семь лет, но уже имеет опыт участия в Играх-2022 и дважды становился вторым на чемпионате мира. В прошлом году он проиграл Уно, но показал отличные результаты.

Еще одним претендентом на медали является Илья Малинин, который в прошлом году стал бронзовым призером Чемпионата мира. Он был единственным фигуристом в мире, кто успешно справился с выполнением самого сложного элемента фигурного катания – четверного акселя.

В женской категории основная конкурентка за победу будет японка Каори Сакамото. В прошлом году она одержала победу на двух предыдущих чемпионатах мира и в этом сезоне она стала лучшей на гран-при.

Бельгийка Луна Хендрикс будет ее главной соперницей. В прошлых сезонах она уже неоднократно входила в число призеров чемпионата мира, а в этом году она стала чемпионкой Европы и заняла второе место на гран-при.

Также есть возможность награды для Анастасии Губановой, представляющей сборную Грузии, но тренирующейся в Петербурге в группе Евгения Рукавицына. В 2022 году она стала чемпионкой Европы, а в этом году заняла второе место на турнире.

Призовой фонд чемпионата мира составит 868 тысяч долларов, которые будут распределены между шестью лучшими фигуристами или парами в каждой дисциплине. Это событие обещает быть захватывающим и незабываемым для всех поклонников фигурного катания.

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