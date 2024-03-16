“Жить на широкую ногу” – откуда пошло выражение

Каждый из вас наверняка слышал и употреблял выражение «Жить на широкую ногу». А откуда оно, знаете? Что за такая широкая нога имелась в виду?

Каждый из вас наверняка слышал и употреблял выражение «Жить на широкую ногу». А откуда оно, знаете? Что за такая широкая нога имелась в виду?

Ежели не знаете – расскажу. Но для этого давайте-ка переместимся аж в XII век. В старый Лондон. И окажемся во времени правления короля Генриха II Плантагенета.

Переместились? Ну, отлично! Генрих был очень воинственным и смелым человеком. Не было того, что могло его остановить, если он решился на захват какой-то территории, будь то Уэльс или Ирландия, к примеру. Но была у него одна проблема.

Пальцы его ног были изуродованы наростами, которые мешали носить обычную обувь. Ну вот, что поделать? Надо же было во что-то обуваться. Должность подразумевала и шествия, и встречи с послами, и много чего другого. Без обуви – никак.

Тогда правитель приказал мастерам изготовить ботинки с длинными загнутыми носами — так и дефект скрывался, и удобно было их носить. Мастера, зная причину такого заказа, всё быстренько сделали. А вот вельможи и придворные… Они по наивности посчитали это новой модной тенденцией, трендом, если хотите… И стали, как попугаи, копировать своего правителя.

Но ведь когда делаешь что-то бездумно, удержу не знаешь, как правило. И у придворных Генриха началось очень необычное соревнование: кто кого переплюнет в длине носка обуви.

Каждый старался превзойти оппонента. Ну, а что? Дурное дело же нехитрое. Однако, и неблагодарное. Доходило до того, что в изготовленных длинноносых ботинках невозможно было ходить без специального браслета на коленях. К нему крепился носок, чтобы быть приподнятым.

А чтобы обувь не слетала и не морщилась в передней части, носы набивали сеном. В общем, други моя, свита Генриха одичала в конец…

И что было делать с этими пересмешниками? Пришлось королю издать забавный указ. По нему простолюдины не могли делать обувь с носами длиннее половины их стопы, бароны и рыцари — целой стопы, а графы — двух стоп. И только королевская семья могла носить ботинки любой длины.

Вот так длина обуви стала символом положения в обществе и достатка. Отсюда и появилось наше выражение с привычным всем значением.

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