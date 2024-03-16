Подростковая беременность может повысить риск ранней смерти

Подростковая беременность может увеличить риск смерти в молодом возрасте.

Врачи из госпиталя Святого Михаила в Торонто, провели исследование, изучив риск преждевременной смерти, связанный с беременностью в юном возрасте. Результаты этого исследования опубликованы в журнале JAMA.

Канадские ученые сообщают, что женщины, которые забеременели в юном возрасте, имеют более высокую вероятность умереть до достижения 31 года.

“Чем раньше женщина забеременела, тем выше был риск преждевременной смерти”, – сказал доктор Джоэл Рэй, первый автор этого исследования.

В ходе исследования были проанализированы данные более 2 миллионов подростков, забеременевших в юном возрасте.

Хотя риск немного снижается у женщин, прервавших беременность в молодом возрасте, вероятность преждевременной смерти в таких случаях по-прежнему остается на 40% выше, чем у женщин, не забеременевших в подростковом возрасте.

Подростковой беременностью считается гестация в возрасте 13-19 лет, и в мировом масштабе таких случаев – 11%. Они же – вторая по частоте причина смерти девочек 15-19 лет.

Кроме эмоциональных и социальных вопросов ранних беременностей есть и еще один, самый значимый: здоровье.

Мамы-подростки подвергаются рискам осложнений, связанных с возникновением кровотечения, преэклампсии, эклампсии (резкое повышение давления, судороги), внутриутробной гибелью плода, преждевременными родами и рождением маловесных детей.

Ранняя беременность опасна не только для девочки-подростка, но и для ее ребенка. Показатели рождения мертвого ребенка или смертности детей на первом году жизни у юных матерей до 20 лет на 50% выше, чем аналогичные ситуации у матерей в возрасте 20-29 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.