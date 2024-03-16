KartinaTV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов!

В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека START – Фильм «Конец Славы». Премьера!

Когда-то давно Слава оставил родные места, переехал в столицу и стал известным актером. Однако в один момент избалованный артист теряет все: он лишается контрактов, популярности и даже близких людей. Все отвернулись от него. Для кого-то это могло показаться концом, но не для Славы. Вместе со своим агентом он решается на рискованное предприятие, которое может возродить его карьеру.

Видеотека Premier – Сериал «Жуки». Финал сезона!

Видеотека Premier представляет финал нового сезона комедийного сериала «Жуки». Напомним, лента рассказывает историю троих продвинутых москвичей, разработавших новое приложение для знакомств. Их новинкой заинтересовался влиятельный инвестор в исполнении Игоря Верника. В проект готовы вложить миллионы, но ребятам нужно ещё несколько дней для завершения работы. Только вот военкомат не ждёт. Тогда герои решают устроиться на альтернативную службу в глухой деревне Жуки Саратовской области, там доделать приложение, получить деньги и откупиться от армии. Всё бы ничего, но в деревушке нет технологий. Молодёжь попадает в своего рода путешествие в прошлое: без компьютеров и интернета. Вдобавок, их личные вещи сгорают в пожаре. Как теперь справиться с задачей?

Видеотека Premier – Сериал «Бедные смеются, богатые плачут». Финал сезона!

Олигарх Сергей, владеющий огромным домом на Рублевке, решает нанять обширный персонал в преддверии ожидаемого прихода гостей. Он созывает всю свою семью, включая настоящую и бывших жен, а также детей от предыдущих браков, чтобы объявить им шокирующую новость — он тяжело болен. В это время среди бывших супругов разгорается борьба за наследство, а среди персонала начинают вырисовываться интриги. Горничная Катя оказывается вовлеченной в этот круговорот, пытаясь укрыться от недобрых людей, которые преследуют ее. Миша, представляясь сотрудником усадьбы, проявляет интерес к Кате, оставаясь тайным сыном хозяина. Персонажей ждут семейные турбулентности, любовные интриги, разгадывание тайн прошлого, неожиданные разоблачения и драматические, а иногда комические, ситуации между богатыми и бедными.

Видеотека START – Мультсериал «Малышарики»

Видеотека START радует юных зрителей красочными эпизодами замечательного мультсериала «Малышарики», рассказывающего о добрых оживших игрушках, которые устраивают настоящие приключения прямо в квартире своей хозяйки. Мир Малышариков представляет собой мир детской фантазии и игры: домашние цветы героям кажутся джунглями и лесами, книги – горами, стол – морем и т.д. Вместе они изучают окружающую среду и знакомятся с различными понятиями: от форм и цветов до вежливых слов и уважения.

ВАЖНО!

Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

На официальном сайте www.kartinacanada.com вы можете с лёгкостью оформить трёхдневную подписку абсолютно бесплатно. Для желающих попробовать телеприставку в действии посетите наш Show Room в магазине по адресу: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC, H3X2H9 – здесь же можно приобрести и саму приставку.

Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

Напоминаем также адрес, по которым уже сегодня можно приобрести телевизионные карточки от KartinaCanada.com: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC H3X 2H9

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.