Китай может сократить импорт гороха из-за заградительных пошлин США

Таможенные пошлины США на импорт гороха способны повлечь за собой уменьшение его поставок в Китай на 500 тысяч тонн в год.

Министерство торговли США примет окончательное решение по этому вопросу 24 июня. Предварительное решение министерства вызвало недовольство представителей Китайской торговой палаты по импорту и экспорту продуктов питания (CFNA), которые называют его несправедливым и необоснованным.

Согласно CFNA, в 2023 году Китай импортировал более двух миллионов тонн желтого гороха, половина которого была направлена на переработку, а затем отправлена в Соединенные Штаты. При обнародовании пошлин, объем импорта желтого гороха в Китай снизится на 500 тысяч тонн в год.

Однако появление пошлин может негативно отразиться на канадских аграриях, поскольку весь канадский горох, направленный в Китай, используется для переработки. Таким образом, в случае введения пошлин, возникнет необходимость перераспределить торговый поток и начать поставки канадского гороха на перерабатывающие заводы в Северной Америке.

Аналитик Agpulse Analytica Gaurav Jain предупреждает о возможной конкуренции со стороны России. Он отмечает, что канадский урожай гороха в сезоне 2023-2024 составит 2,55 миллионов тонн, в то время как российский урожай составит 4,67 миллионов тонн. Большая часть российского гороха будет использована на внутренний рынок, но значительные объемы также будут экспортированы. Прогнозируется, что экспортный объем российского гороха составит 2,8 миллиона тонн, а канадский – 2,08 миллиона тонн.

Украинский экспорт гороха в сезоне 2023-2024 оценивается в 258 тысяч тонн. С недавних пор Украина заключила фитосанитарное соглашение с Китаем.

Трейдер Agrozan Commodities Озан Озтюрк сообщает, что на прошлой неделе Турция, главный импортер гороха для переработки и реэкспорта, столкнулась с проблемами в транспортировке гороха на индийский субконтинент из-за препятствий в Красном море. В результате этой ситуации ожидаются осложнения в поставках гороха из Турции в Индию.

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