RBC о том, что произойдет с доступностью жилья в Канаде в 2024 году

Наблюдаемая ситуация со спросом и предложением на рынке недвижимости в настоящее время приводит к снижению стоимости недвижимости, и эта тенденция, вероятно, сохранится в первой половине 2024 года, согласно RBC Economics.

RBC сообщает, что несколько рынков, включая Ванкувер, Викторию и Торонто, столкнулись с почти рекордно низким уровнем доступности недвижимости. То есть, на рынке ее просто практически нет. Оттава, Монреаль и Галифакс также оказались в сложных аналогичных условиях.

“Предстоит пройти очень долгий путь, прежде чем доступность жилья будет восстановлена”, – отмечает RBC. “Покупатели на многих крупных рынках Канады некоторое время будут сталкиваться с чрезвычайно сложными условиями. Мы ожидаем, что активность по перепродаже жилья останется особенно низкой в Онтарио и Британской Колумбии до тех пор, пока процентные ставки существенно не снизятся”.

“Хорошей новостью является то, что последний всплеск ухудшения доступности жилья, вероятно, закончился, и третий квартал прошедшего года оказался наихудшим за весь цикл для оценки доступности жилья с точки зрения RBC. Мы видим, что с этого момента ситуация улучшается, поскольку цены на жилье снижаются или стабилизируются на большинстве рынков, а доходы семей продолжают расти, пусть и не очень уверенными темпами”.

“Тенденция станет еще более благоприятной, как только Банк Канады начнет снижать ставки — по нашему мнению, примерно в середине года”, – сказали в RBC.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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