Ученые США нашли способ продления жизни: горсть ягод в день как залог долголетия

Группа ученых из медицинского колледжа, института рака и госуниверситета штата Пенсильвания достигла значительного прорыва в области диетологии и долголетия.

Восьмилетнее исследование показало, что регулярное потребление ягод способствует снижению риска преждевременной смерти от различных заболеваний. Исследователи установили, что употребление горсти ягод в день позволяет сократить риск смерти на 21%.

В частности, клюква снижает данный показатель на 31%, а при ее применении в качестве профилактики кардиометаболических заболеваний риск смерти от патологий сердца и сосудов уменьшается на 51%. Эти результаты были получены в ходе анализа данных за 20-летний период (1994-2014 гг.), проведенного национальным центром статистики здравоохранения США.

В исследовании рассмотрены сведения о питании и образе жизни более 37 тыс. взрослых, из которых более 4,8 тыс. скончались. Лишь 17% умерших регулярно употребляли ягоды. Ученые подчеркивают, что употребление ягод и ягодных напитков позволяет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и предотвратить хронические болезни.

Важность включения ягод в ежедневный рацион подтверждает эндокринолог Эмили Зухран. Она отмечает положительное влияние клюквы на пищеварение и иммунитет. Однако врач предупреждает о возможных противопоказаниях применения клюквы, особенно у людей с заболеваниями желудка и повышенной кислотностью.

Для взрослых рекомендуется потреблять не более 100 граммов свежих ягод в день, так как их избыток может вызвать проблемы с пищеварением, такие как вздутие живота и диарея.