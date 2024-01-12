Преступления, оружие и насилие: штраф в размере $30 000 и приостановление лицензии бара Chez Parée

🚔 Ужесточение правил в Монреальском баре Chez Parée: меры против насилия и преступности

В Монреале, в популярном баре Chez Parée, были введены строгие меры безопасности после серии инцидентов, связанных с насилием и организованной преступностью.

Régie des Alcools, des Courses et des jeux Квебека (RACJ) наложила штраф в размере 30 000 долларов и временно приостановила лицензии на продажу алкоголя и видео-лотереи на две недели.

🔍 Факты, зафиксированные SPVM

С 2017 по 2023 год, Полицейская служба Монреаля (SPVM) зафиксировала множество нарушений в баре, включая акты насилия, огнестрельное оружие, наркотики, а также присутствие лиц, связанных с организованной преступностью.

⚖️ Решение суда и новые меры безопасности

Согласно решению административного судьи Натальи Уэллет, заведение должно будет установить металлодетекторы и нанять дополнительных швейцаров в четверг, пятницу и субботу, а также на мероприятиях с большой клиентурой. Также бару предписано отказывать в доступе лицам, связанным с уличными и мотоциклетными бандами.

🚨 Полицейские наблюдения и происшествия

За последние шесть лет полиция наблюдала присутствие членов байкерских групп, акты насилия, агрессивное поведение и даже использование огнестрельного оружия. Однако с марта 2023 года не было зафиксировано серьезных инцидентов.

Эти меры направлены на повышение уровня общественной безопасности и восстановление порядка в популярном увеселительном заведении города.

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