Африканская церковь выступила против решения Ватикана по однополым бракам

Африканская церковь осудила утверждение Ватикана о признании однополых браков. Епископальный симпозиум Африки и Мадагаскара принял решение не применять это положение на своей территории.

Африканская церковь осудила утверждение Ватикана о признании однополых браков. Епископальный симпозиум Африки и Мадагаскара принял решение не применять это положение на своей территории.

11 января соответствующее письмо от главы симпозиума, кардинала Фридолина Амбонго Безунгу, было опубликовано на сайте организации. Он заявил, что решение Ватикана “невозможно исполнить в Африке без возникновения скандала”.

В своем письме кардинал объяснил, что “язык и содержание предложения слишком сложны для простых людей. В нашей обстановке сложно убедить, что люди одного пола могут жить в устойчивом союзе и не стремиться к легитимности своего статуса”.

Он также добавил, что епископские конференции предпочитают не давать благословения однополым парам из опасений возможного смешения и разделения внутри церковного сообщества.

Решение епископального симпозиума Африки и Мадагаскара является частью общего сопротивления в Африке утверждению Ватикана о признании благословения однополых пар.

В частности, архиепископ-митрополит Римско-католической архиепархии Пресвятой Девы Марии в Астане, Томаш Пэта, обратился к папе Франциску с просьбой отозвать разрешение на благословение однополых пар.